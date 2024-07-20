《死侍與金鋼狼》聯動Stray Kids！47歲萊恩想當新成員 太老遭拒
強檔電影《死侍與金鋼狼》將於7月24日搶先全美登上大銀幕，昨日首度公開的南韓超高人氣男團Stray Kids全新MV〈Chk Chk Boom〉更是和死侍與金鋼狼夢幻聯動，由休傑克曼披著金鋼狼戰袍假當氣象播報員，萊恩雷諾斯則扮成新聞主播狂糗休傑克曼，MV最後，死侍更是毛遂自薦希望也能加入Stray Kids，但慘遭拒絕。
記者施以慧／綜合報導
官方於昨（19）日晚間釋出了終極版預告，一改以往的喜劇風格，以回憶殺和滿滿的兄弟情誼及動人台詞狂撒洋蔥，讓多年來一路跟著金鋼狼及死侍系列作品的粉絲感觸很深，而在預告中不僅有著更多新畫面、先前未曾曝光過的角色也在本次影片中一併登場。
影片開頭死侍一改以往裝瘋賣傻的瘋癲性格，感性地向金鋼狼求助，一直以來將金鋼狼視為英雄，並苦勸狼叔能助一臂之力，拯救自己的親友，片中收錄金鋼狼17年來作品回顧，滿滿的X戰警回憶殺，搭配感性台詞，洋蔥撒好撒滿讓粉絲很揪心。
而此次跨界合作的訪談也曝光，Stray Kids的方燦、Felix、萊恩，以及休傑克曼等人大聊友情話題，萊恩坦言自己打從心中崇拜休傑克曼，並說超級英雄角色換人來演很常見，但只有金鋼狼真的在這世上找不到第二個比休傑克曼更合適的人，感性之餘還是不忘笑虧對方：「（片商）會把他腐爛的軀體拖出來，強行給他穿上黃色的制服，並將他扔到鏡頭前，要他再次狼吼到107歲。」
《死侍與金鋼狼》將於7月24日（三）暑期強檔搶先全美，全台大銀幕震撼登場。