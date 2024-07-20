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培育新一代海洋人才！國家海洋研究院辦NODASS諾大師海洋數據競賽

▲國家海洋研究院舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，以培育新一代海洋大數據人才。(圖／國家海洋研究院提供)
▲國家海洋研究院舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，以培育新一代海洋大數據人才。(圖／國家海洋研究院提供)

記者黃守作／高雄報導

國家海洋研究院19日，在高雄女中，舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，期以激發學子對科學研習之興趣與獨立研究之潛能，培養探究與實作的能力。

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國家海洋研究院諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，是由國家海洋研究院院長陳建宏主持，海洋委員會主任秘書劉國列、國家海洋研究院副院長李寶卿、翁健二、綜合規劃及人力培訓中心主任嚴佳代等人，以及參與諾大師海洋大數據競賽工作坊活動的15組高中職及11組大專院校團隊與會。

▲國家海洋研究院舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，以培育新一代海洋大數據人才。(圖／國家海洋研究院提供)
▲國家海洋研究院舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，以培育新一代海洋大數據人才。(圖／國家海洋研究院提供)
海洋委員會主任秘書劉國列表示，海洋目前面臨很多挑戰，海洋委員會主任委員管碧玲提出國安、治安、平安三安、海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育和海洋產業發展四海策略應對，此次初賽提案中，參加團隊的內容呼應了這些策略，如水質監測、海龜、生態系、藍碳、漁業蚵 、鰻苗、黑鮪魚、鯖魚等、海洋發電、人工魚礁、海溫預測等議題，這些都讓我們對海洋國家的未來充滿信心。

劉國列說，青年學子是國家重要的人才庫，去(112)年第1屆參賽高中生很多進入大學繼續學習海洋，更有高中團隊以NODASS大數據研究出國參加國際競賽，這都是海洋委員會推動青年參與海洋國際事務很重要的成果，盼每位參賽的師生都能展現海洋國家子民的特色，以海洋科學為國家爭光。

▲國家海洋研究院舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，以培育新一代海洋大數據人才。(圖／國家海洋研究院提供)
▲國家海洋研究院舉辦NODASS諾大師海洋大數據競賽工作坊活動，以培育新一代海洋大數據人才。(圖／國家海洋研究院提供)
國家海洋研究院院長陳建宏指出，全球暖化93%是由海洋吸收熱量，海洋承受了很多，期透過大數據的監測和分析，而瞭解海洋的現象是我們重要的課程，在海洋大數據競賽工作坊活動中，我們看到了許多同學的創意與熱情。

有的同學希望瞭解海洋環境的海溫、鹽度、海面高度等變化及造成的影響，有的同學則對海龜擱淺原因充滿好奇，有的則圍繞產業關注技術和解決方案，這些問題與現象，希望能夠透過NODASS諾大師系統，結合其他數據來推斷出各種的可能性。

陳建宏說，參賽隊伍完成工作坊課程後，需以海洋生態、海洋文化、海洋科學、海洋能源等海洋相關內容為題，提交競賽研究計畫，並選出高中職與大專各8組進入11月的總決賽，期待學子們精采的表現與豐碩的成果。

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