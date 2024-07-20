遠東-美西運價續跌6%、SCFI終結連13漲 業者：回檔屬正常狀況
航運多頭市場已經結束了嗎？繼昨（19）日集運指數歐線期貨盤中下跌近10%，最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌132.42點至3542.44點，跌幅從上周的1.57%，放大到3.6%，終結13周連漲，四大長程線全面走跌。
記者陳郁柔／台北報導
觀察各大航線走勢，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）來到5000美元，較前一期下跌51美元、週跌幅1%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達5361美元，較前一期下跌63美元，周跌幅1.16 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7124美元，較前一期下跌530美元，跌幅6.92%，這兩週的跌幅就高達12%，也成為SCFI呈現下跌的主因；遠東到美東每FEU達9751美元，較前一期下跌130美元，跌幅1.31%。在航運傳統旺季中，卻出現運價高檔鬆動的情形，也讓市場格外注意。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌42美元，為711美元，跌幅5.57%。
中國物流服務平台「運去哪」指出，現階段海運費是有向下趨勢，但不能說見頂，北美市場貨量沒有非常明顯減少，運力增加是影響運價的最重要因素。紅海繞行導致的運力周期性短缺或在8月顯現，歐線可能要再次面臨停航困境，加上聖誕季備貨提前，歐線運價短期內很難下滑，但艙位供給緊張的問題或有所緩解。
物流業者分析，運價連續飆漲後的回檔修正屬正常狀況，紅海危機持續中使需求仍吃緊，惟近期不少亞洲區間航線業者將船調到美西搶貨，使美西線運價承壓。
航運業者指出，結構性缺船是核心矛盾，並且短期內沒有足夠的運力增量來緩解這一矛盾。至10月，缺船矛盾才能從總量上緩解，但同時結構性問題依然存在。