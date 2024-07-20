賴慧如被胡瓜爆驚天大瓜「同車郭忠祐疑交往」！親自出面說明了
賴慧如跟郭忠祐在民視《超級冰冰Show》一起合體演唱，展現好默契，賴慧如更透露以前她還沒結婚前，因為錄《綜藝大集合》，兩人都住附近，所以會一起搭一台車去現場，當時胡瓜還誤認為他們在談戀愛，直到她結婚才知道原來是烏龍一件。
記者林奕如／台北報導
白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本周邀請能唱能跳的歌手賴慧如、郭忠祐、彭正、楊淨宇、黃露瑤、黃新皓、談詩玲、陳思瑋、吳美琳、蔡亞露、明亮、吳冠瑩、曹晶晶、胡子萱、尤娜、Give me five少女隊來到節目中，一開始白冰冰先帶領大家一起跳糖葫蘆，追上現在流行的風潮。
龍千玉透露，跟白冰冰認識30多年，所以前一天從加拿大回來，就馬上進民視攝影棚演唱，而她也感謝白冰冰都會給她信心，會誇讚她表演服很用心。療癒女聲楊淨宇首次演唱，很開心可以跟龍千玉前輩一起合唱，心裡有一些小緊張，不過表現出來很完美。
白冰冰從中視轉戰民視主持《超級冰冰Show》，胡瓜不滿該時段原本都是他主持，引發合約鬧雙包爭議，更傳出白冰冰節目收視輸給中視康康主持《綜藝一級棒》，要找胡瓜回鍋救收視，白冰冰日前喊話，「今天我是成為人家要追趕的指標，我覺得很驕傲、好榮幸哦，能夠有今天，當然我們也絕不手軟」，還向胡瓜喊話「愛你喔」，胡瓜則是歡迎她來節目《綜藝大集合》，「我可能會抓她（白冰冰）去頭好撞撞（把頭拿去撞氣球遊戲）。」