130萬人挺00878！各類投資人最愛　掛牌4周年下月迎來除息

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另外，根據投信投顧公會資料，截至2024年6月，境內ESG基金規模達新台幣6,592億元，00878占比45%；此外有2,370,131受益人投資境內的ESG基金，其中有57%的投資人是選擇00878，等於每10人就有5人選擇投資00878。
00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘(EPS)，以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換，因為其指數擁有優異的編製規則，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至12歲以下兒童股民的第一名投資標的。
00878成立4年以來，是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF，有別於今年新掛牌的ETF，僅能以指數回測數據做推算，00878 2023年其標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%，遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%。
00878標榜選股邏輯為精選平穩營運、永續經營的公司，均衡布局電子、金融和傳產業，不以單一產業為主，今年產業多頭輪動態勢明顯，金融業獲利創高，電子業還有AI題材助攻，00878正好可享受到產業輪動的契機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。