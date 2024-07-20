科技股持續遭拋售！美股週五受壓　全球當機元凶CrowdStrike跌11%

130萬人挺00878！各類投資人最愛　掛牌4周年下月迎來除息

▲00878目前穩居全台灣規模最大的ESG主題基金，也成為上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。（圖／NOWnews 資料照片）
▲00878目前穩居全台灣規模最大的ESG主題基金，也成為上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

「國民ETF」國泰永續高股息ETF（00878）於2020年7月20日掛牌上市，為國內首檔結合「ESG+高股息」投資邏輯的台股ETF，在2022年全球市場股債雙殺，穩健性受到市場關注，規模及受益人數成長明顯加速，00878目前穩居全台灣規模最大的ESG主題基金，也成為上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「國民ETF」00878陸續締造國內ETF史上多項紀錄與新里程碑，像是受益人數超過130萬人，為全台投資人數最多的股票標的；是定期定額投資戶數最多的ETF，也是國內唯一一檔定期定額超過28萬戶的ETF，且已連續40個月正成長。

▲根據集保統計，00878是上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。（圖／集保結算所）
▲根據集保統計，00878是上班族、家庭主婦、學生族及12歲以下兒童股民的第一名投資標的。（圖／集保結算所）
另外，根據投信投顧公會資料，截至2024年6月，境內ESG基金規模達新台幣6,592億元，00878占比45%；此外有2,370,131受益人投資境內的ESG基金，其中有57%的投資人是選擇00878，等於每10人就有5人選擇投資00878。

00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」規則重視企業的ESG表現、過去三年的每股盈餘(EPS)，以及精選市值大的公司，具備產業分散的特質，每年固定會於5、11月中下旬進行成分股篩選與汰換，因為其指數擁有優異的編製規則，成立以來一直是穩健型投資人的心頭好，穩居受益人數最多的ETF，也是上班族、家庭主婦、學生族，甚至12歲以下兒童股民的第一名投資標的。

▲00878歷經實際多空考驗（資料來源／CMoney）
▲00878歷經實際多空考驗（資料來源／CMoney）
00878成立4年以來，是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF，有別於今年新掛牌的ETF，僅能以指數回測數據做推算，00878 2023年其標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%，遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%。

00878標榜選股邏輯為精選平穩營運、永續經營的公司，均衡布局電子、金融和傳產業，不以單一產業為主，今年產業多頭輪動態勢明顯，金融業獲利創高，電子業還有AI題材助攻，00878正好可享受到產業輪動的契機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 



台股漲多整理！專家喊科技股買點到啦　加碼「含積ETF」撿便宜

川普嚇趴台股ETF倒一片　但仍有11檔收盤創高成「逆勢避風港」

高息ETF新兵卻「兩樣情」！00946年化配息率7%勝　最後上車日8/6

半導體超夯！ETF人氣王是00927　規模與受益人雙增最多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代