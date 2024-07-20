陳妍希爆婚變首公開提陳曉！上節目被問老公「捧臉笑表情」狂被酸
女星陳妍希6月被大陸狗仔爆婚變，指出陳曉一心想離婚，兩人至今都未正面回應。夫妻目前各忙事業，「宋丹丹貼臉問陳妍希老公是誰」關鍵字於今（20）日晚間衝上熱搜，原來是陳妍希上節目《五十公里桃花塢》，被前輩宋丹丹問起「老公哪裡人」，她回應：「他是安徽（人）。」並且還捧臉微笑，沒想到表情卻被網友狂酸，馬上引起熱論。
記者林奕如／綜合報導
陳妍希登上實境節目《五十公里桃花塢》，這節目是她爆出婚變前錄製，她在節目上先被問：「你們（夫妻）現在住北京嗎？」陳妍希回答：「住北京。」一旁宋丹丹好奇問：「妳老公是台灣人嗎？」陳妍希立刻搖頭，並且回答：「他是安徽（人）。」一旁的來賓紛紛補充說「陳曉、曉哥哥」。
節目片段引起討論，有人認為陳妍希表情不自然，一定在隱瞞，但也有人覺得前輩可能是真的不知道，所以隨口一問，被猜也許當時感情還很好，現在就不知道了。陳妍希目前正忙拍攝新劇《狙擊蝴蝶》，和小19歲鮮肉周柯宇合作，巧合的是，角色飾演失婚女，陳曉最近忙拍《大生意人》，頭髮全剃光，之前出席活動視覺十分衝擊，夫妻拚事業，已經許久沒同框。
林心如在7月4日出席活動，被問好友陳妍希近況，她低調表示：「最近沒有聯絡，我也是看新聞（婚變）才知道。」在今年農曆過年，陳妍希還帶兒子小星星跟她一起聚會，被問陳曉是否陪同，林心如回說：「陳曉沒有。」隨即求饒媒體：「不要問我這個。」