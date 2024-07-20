可成董座被控內線交易海撈千萬！今發聲明：相信司法會還我們清白
金屬機殼大廠可成科技公司董事長洪水樹，涉嫌在禁止交易期間，利用配偶、兒女等家族成員帳戶大量買進庫藏股，不法獲利上千萬元，可成18日晚間以重訊表示，將全力配合檢調單位調查，且公司營運皆正常，對財務及業務均無重大影響，洪水樹今（20）日發聲明稿自清。
記者陳郁柔／台北報導
可成董事長洪水樹涉嫌於2020年3月間、2021年9月間，可成兩次公告買回庫藏股的重大訊息時，在內部人禁止交易期間，利用家族成員帳戶大量買賣股票，2波總獲利超過上千萬元。
台北地檢署在18日指揮調查局發動執行搜索21處，訊問洪水樹夫妻等9人；而在檢察官漏夜複訊後，19日清晨諭令洪水樹1000萬元交保；洪水樹妻子、2個兒子、女兒及胞弟各以500萬元交保，洪水樹弟媳300萬元交保，其餘被告及證人請回。
可成也立即發重訊表示將會全力配合檢調調查，不過19日股價還是下跌逾8%，創下今年3月11日、也就是超過4個月以來低點。
對此，洪水樹今日發表聲明稿自清，以下是聲明稿全文：
有關本人及家人日前遭台北地方檢察署調查涉及違反證券交易法案件，本人及可成科技公司對於法令遵循向採最高標準，尤其對於重大訊息嚴格保密，絕無內線交易情事，本人及家人會配合相關調查，相信司法終將還我們清白。