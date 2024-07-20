網瘋傳《浪姐6》夢幻陣容 邀約名單驚見葉全真、林心如、許瑋甯
大陸競演真人秀節目《乘風2024》（《浪姐5》）才剛結束，微博馬上瘋傳《浪姐6》的邀約陣容，名單上36位姐姐們一字排開，驚見葉全真、林心如、陳喬恩、許瑋甯、劉品言、曾之喬、溫嵐、安以軒等熟悉名字，但不少人認為這只是一種宣傳手法，初步名單跟最終名單都差很大，也有人建議這節目沒有新花樣，應該見好就收。
記者林奕如／綜合報導
《乘風破浪姐姐》是芒果TV推出的明星女團競演真人秀節目，至今已經推出第5季，前4季的冠軍分別是寧靜、那英、王心凌、Ella，這屆冠軍是陳昊宇。而每屆的參與名單，無論有沒有成團，都是熱門話題，人氣知名度都大幅增加，該節目也成為指標性的大型節目。
第5季節目在今年7月才落幕，《浪姐6》邀約名單就在微博瘋傳，名單分別如下：葉全真、范文芳、陳慧琳、曾寶儀、林心如、譚晶、戴佩妮、陳喬恩、溫嵐、江美琪、霍思燕、安以軒、馬蘇、卓依婷、任家萱、張芸京、許瑋甯、王珞丹、徐佳瑩、姜妍、艾怡良、梁心頤、毛曉彤、李幸倪、劉品言、曾之喬、鄂靖文、蘇詩丁、談莉娜、彭小苒、陳粒、華宵一 、楊采鈺、平采娜（泰）、盧洋洋、陳瑤。
網友認為這應該只是初步的名單邀約，不代表最後名單，並且被人質疑真假性，認為歌手比例太低，以及外國選手在第5季大幅增加，第6季不可能名額太少，還有韓選手沒有在列。該名單引起熱論外，也有人提出節目改制，認為近幾季節目收視已經出現疲軟，姐姐們知名度一季不如一季，希望改變才能再創話題。