瓊斯盃／吉爾貝克「雙14」！中華藍97：80勝澳洲　明和菲律賓爭冠

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這一場比賽中華隊兩名在CBA效力的球員陳盈駿和林庭謙都沒有打，林秉聖也缺陣，球隊讓很多年輕球員在場上磨練，中鋒吉爾貝克（高柏鎧）首節就得到了7分8籃板，其中包括5個進攻籃板，幫助球隊以23：19領先。
次節中華男籃繼續將分數給拉開，馬建豪單節攻下10分，而吉爾貝克則是在該節打完已經斬獲10分11籃板的雙十數據，半場以45：33領先。易籃再戰後，中華藍小將林信寬單節攻下10分，帶領球隊在第三節攻下32分，比賽勝負也大致底定。
吉爾貝克雙十 圖齊稱讚教練團
這一場比賽中華藍有6人得分上雙，吉爾貝克攻下14分14籃板，林信寬攻下12分，高錦瑋和賀伯各有11分，賀丹和馬建豪各有10分。澳洲則以Atem Bior的15分為最佳，Jesse Ghee和Dhieu Magier拿到14分。
中華藍主帥圖齊賽後邀請藍隊教練團都來到記者會，他稱讚助教們在這一周的工作上都做得非常出色，「他們也是球隊的一部分，所以邀請他們來到這邊。今天的比賽和前幾場一樣，開賽都有些掙扎，不過針對11號（Jesse Ghee）的防守策略做得很好，將他的命中率限制到15投3中。」
這一場進攻端屢有發揮，防守有負責守對方主力得分點的林信寬，賽後表示：「我今天第二節才上場，一上場的任務就是去盯防Ghee，雖然被他進了一些球，但還是先把自己的工作做好。第三節就是按照著球隊體系去跑，自然而然得到機會。明天對菲律賓，他們應該是這一屆賽會我們認為最強的對手，就看之後教練團開會怎麼指示，我們好好去執行。」