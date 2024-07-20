中職明星賽超搞笑！陳金鋒充當一壘審 享受當「裁判」的滋味
2024中職明星賽今（20）日在台北大巨蛋舉行，吸引36888名球迷進場，創下中職史上明星賽最多球迷的紀錄，上一次一經要回溯到2013年的明星賽，當時吸引18881人進場，而比賽到9局下，原本中華隊還以3分領先，但明星隊出奇招，讓中信兄弟總教練平野惠一、富邦悍將總教練陳金鋒分別到一、三壘充當壘審，而楊崇輝、張展榮兩位裁判「互換」角色，陳金鋒的判決還引起球迷歡呼，而因為拿莫伊漾敲出安打，經過平野惠一判定，為內野安打，也讓中華隊總教練曾豪駒衝上來「關切」，不過陳金鋒畢竟還是「學長」，把曾豪駒勸回，引發全場球迷爆笑，明星賽一度追到1分差，最終中華隊以3:2險勝明星隊。
記者吳政紘/綜合報導
陳金鋒、平野惠一化解心結 與裁判互換角色
這屆明星賽主要由12強中華隊出戰中職明星隊，中華隊由林安可更是在3局上敲出兩分砲，幫助中華隊取得3分領先。中華隊後續登板的投手，在比賽後半段聯手封鎖明星隊打線，雖然吳俊偉在9局下失掉2分，但王志煊後援抓下最後一個出局數，中華隊最終以3：2取得睽違多年的勝利，古林睿煬也如願在第3度先發拿下勝投。
不過關鍵9局下，吳俊偉上場後援，陳金鋒突然被換成一壘審，平野惠一換成三壘審，這也讓球迷感到會心一笑，因為今年陳金鋒也有多次跟裁判有點爭執，因此明星賽就是化干戈為玉帛，平野惠一也很開心可以擔任「三壘審」，而張展榮裁判也很用心打暗號。
除了張育成外，吳念庭、張奕都入選12強中華隊名單，而此役獲勝的中華隊，也將拿到30萬元獎金，林安可也拿到單場MVP。