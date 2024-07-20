《角頭》蔡振南、王識賢飆唱！開場突傳槍響 黑衣人衝上台開打
「角頭 GATAO 唱演會」20日於台北流行音樂中心舉辦，超過25組藝人，共計70名演出人員登台，號召億萬票房電影《角頭》系列影劇中的角色首度跨時空合體，神還原經典江湖拚鬥、兄弟情義與柔情似水的劇情畫面。這場演出共計7大篇章，開場由蔡振南、高捷、王識賢在聚光燈下，帶領觀眾透過電影畫面回顧《角頭》的起始。黃騰浩手持槍械與古斌、林道禹由觀眾席入場，並對舞台鳴槍震撼開場，更有大批黑衣人在現場飆戲爭鬥。
記者朱祖儀／綜合報導
久未開金嗓的金曲歌王蔡振南與高捷今（20）日同台重現28年前經典作〈空笑夢〉；在《角頭》中飾演「北館」大將仁哥的金曲歌王王識賢，則率眾演員高唱電影原創新作〈不是我想做兄弟〉；王陽明與劇中眾多角色齊聚舞台嗆聲爭鬥，而五虎將演員鄭人碩、張再興、黃尚禾、吳震亞與唐振剛，以及張懷秋獻出難得一見的饒唱演出。
《角頭》歷代女性角色曾莞婷、曾珮瑜、莫允雯、王宣、林真亦跨時空合體，緬懷已逝的小鬼黃鴻升與龍哥龍劭華，感人畫面令人動容。在演出結尾，演唱多首《角頭》經典歌曲的金曲歌王荒山亮，攜全體演出人員身著囚服登場，場面壯觀。整晚沉浸式體驗融合經典劇情真人現場演出，以及原創音樂作品Live形式，讓入場觀眾大呼值回票價。
令粉絲驚喜的是，散場時舞台忽然聽見王陽明大聲怒吼嗆觀眾，「欸！去哪？我說結束才結束！都給我坐下！」接著釋出整場唱演會的彩蛋，也就是《角頭－大橋頭》全新預吿，讓全場粉絲驚喜連連！