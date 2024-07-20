直擊／《她的日與夜》李微進林口辣舞！開玩笑嗆粉絲「太小聲了」
韓流拼盤演唱會《2024 ONE TONE CONCERT IN TAIWAN》今（20）日晚間7點在林口體育館登場，「少女時代」孝淵；「2NE1」DARA；「B1A4」CNU、燦多、孔燦；Apink；「VIXX」LEO等人共襄盛舉，Apink恩地、初瓏、普美、南珠、夏榮單擔任壓軸表演；而《她的日與夜》熱播中，飾演女主角李微進的恩地一登場，掀起陣陣尖叫。
記者陳雅蘭／桃園報導
Apink以《I'm so sick》登場，初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮熱情向台灣Panda（粉絲名）問好，初瓏表示今晚演出時間不長，還是希望歌迷能一起嗨，結果恩地開玩笑嗆：「雖然隔很久來台，但留給我們的時間沒有很多耶，所以現在這時刻要盡情享受，為了不留遺憾，你們要大聲歌唱！」
隨後她們接連送上《Dumhdurum》、《Remember》、《D N D》等曲表演，最後更準備了2014年橫掃17個音樂節目第一名的《LUV》，掀起台下陣陣尖叫。
Apink今晚雖然沒有演唱代表作《Mr.Chu》，但下台前成員清唱副歌寵台粉，為今晚演出畫下完美句點。
《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。該劇每週六、日晚間10點半於Netflix同步跟播。