中國施壓　緬甸武裝聯盟同意延長與軍政府在撣邦的停火

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自6月底以來，該地區一直飽受戰鬥困擾，當時由少數武裝組織組成的「三兄弟聯盟」(Three Brotherhood Alliance)在通往中國雲南省的高速公路上，恢復對軍政府部隊的攻擊。
「三兄弟聯盟」中的緬甸民族民主同盟軍(Myanmar National Democratic Alliance Army)和塔安民族解放軍(Ta'ang National Liberation Army)先前同意從7月14日到18日停火4天。但是聯盟中的若開軍(Arakan Army)不同意停火。
一位不願透露姓名的塔安民族解放軍領導人告訴法新社：「中國向我們施加了很大壓力，要求我們立即停火。」「因此，在我們無法拒絕下，必須這樣做。」
但是這位領導人警告說，如果軍政府部隊對武裝聯盟部隊發動進攻，或是在停火期間繼續轟炸平民，他們將進行「反擊」。
在緬甸軍政府於2021年發動政變，推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的文人政府後，緬甸爆發戰鬥。
這次政變引發少數民族武裝團體，以及支持民主的盟軍「人民防衛部隊」(People's Defence Forces)，與軍政府部隊的新一輪戰鬥。
自6月底以來在撣邦爆發的衝突，撕碎先前由北京斡旋達成的停火協議。這份協議於今年1月份阻止「三兄弟聯盟」先前與軍政府的武裝衝突。
但是緬甸少數武裝聯盟與軍政府的新停火協議，並不包括鄰近的曼德勒省(Mandalay)。因此最近幾週，武裝聯盟成員和其他反對軍方的武裝勢力，持續在該省與軍政府部隊作戰。
中國是軍政府的主要盟友和武器供應國，但是分析人士表示，中國也與在其邊境附近控制領土的緬甸武裝少數民族保持聯繫。
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