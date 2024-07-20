中市府表揚里鄰長及民政、役政人員　共創宜居台中

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表揚活動今在清水區成都雅宴時尚會館舉行，來自外埔、大甲、大安、清水、梧棲、沙鹿、龍井及大肚等八區14名特優里長、198名績優鄰長及34名服務年資超過20年的資深鄰長、8名績優民政人員及6名績優役政人員，共260人獲頒殊榮。
黃國榮表示，台中市29區共有625位里長及1萬2,524位鄰長，在民情反映、關懷弱勢、里鄰環境清潔、災情查報及登革熱防治等，都能看到里鄰長穿梭大街小巷的身影，是守護鄰里社區的安定力量，大家努力踏實做出的市政貢獻，台中在許多民調與評比都有大幅進步且位居六都第一，盧市長近2年更蟬聯「五星首長」，里鄰長的貢獻可說是居功厥偉，感謝里鄰長及所有市府團隊的用心付出，還有市民家人的肯定，讓台中這座城市更加幸福宜居。
立法院副院長江啟臣說明，里鄰長是服務民眾的最前線，大家深耕基層與民意代表及市府團隊合作，扛起守護民眾的重擔，過去新冠肺炎疫情籠罩，防疫工作、各項施政措施及政令宣導皆需仰賴里鄰長的幫忙，里鄰長的奉獻功不可沒，他代表立法院感謝大家的辛勞付出，並捎來好消息，立法院經過多年的努力，在這屆會期終於替各位里長爭取到1.5個月的「年終獎金」，也期盼各位里鄰長持續相挺，攜手守護市民福祉。
民政局長吳世瑋指出，此次獲獎人員在里鄰及民政、役政業務推動上，都有相當傑出的表現與貢獻。其中，特優里長年資最長為梧棲區興農里長陳起益，服務年資近30年，興農里屬農業區，陳里長特別關心里內農地的維護及改善，亦熱衷公益、美化社區，像是里內興農中排護岸彩繪和社區土埆厝彩繪等，並積極關懷弱勢，深獲里民肯定；另，服務年資近20年的龍井區竹坑里長許麗珠，透過凝結鄰長、社會賢達、地方仕紳及里內各宮廟社團長期不間斷共同關懷弱勢族群，深受里民讚許。
吳世瑋提到，服務年資近10年的大甲區新美里長王生源，深耕地方親力親為，曾加入慈聖義工團修補破損道路十餘年，大甲媽祖遶境時，全力支持社區發展協會發起萬綜一心迎媽祖點心站，廣結善緣；另為兼顧地方巷弄安全及營造巷弄新活力，並自掏腰包設置巷弄監視器,同時善用區里建設經費進行老巷弄彩繪改造，還有舉辦各式關懷活動等，深獲里民信賴與支持。
此外，服務年資近13年的大肚區頂街里長陳武徹，積極推動里內各團體組織資源整合，並擔任多項要職為地方發聲，為里民與政府間最佳溝通橋梁，深得里民信賴。
民政局說，台中市今年舉辦4場(屯區、山線、海線、城區)里、鄰長及民政、役政人員表揚活動，表揚全市56名特優里長、23名績優民政人員、16名績優役政人員、905名績優鄰長及202名服務年資超過20年的資深鄰長，共1,202人獲獎。感謝里鄰長及民政、役政人員長期的辛勞付出及奉獻，期盼持續與市府齊心協力守護市民福祉，將台中市各項建設、福利、教育、文化等面向做到最好，打造台中成為幸福宜居的國際大城市。