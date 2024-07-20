戴資穎「最後一舞」搭機出發巴黎奧運！中華羽球隊力拚獎牌成色

我是廣告 請繼續往下閱讀
上屆東京奧運，李洋、王齊麟摘金，戴資穎奪銀，助中華隊在羽球項目打破獎牌荒，拿下1金、1銀也是史上最佳成績。不過戴資穎輸球後，非常不甘心，因為本來她想要引退，但卻未能如願奪金。本屆戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨取得參賽資格，今晚9點所有人都在機場集合，對前往巴黎出賽感到興奮。
周天成標示，為了這次奧運準備很久，能在最後一刻拿到門票，很珍惜這次的比賽機會。不但希望能展現好的水準、全力以赴，近期備戰順利，以不要受傷、健康為主，所以訓練量不會特別大，但效率很好，感謝外界加油，希望羽球隊都能有好成績、為國爭光。
羽球隊總教練劉佳城透露，選手抵達巴黎後將稍作休息，之後會進入愛迪達體育館的比賽場館訓練，趕緊適應場地，瞭解球場的風向等。
戴資穎在巴黎奧運排名第3種子，小組賽首戰將和泰國好手依瑟儂重演上屆8強對決戲碼，小戴要贏球，就是先在分組晉級，先打進8強，之後更有機會完成連兩屆奪牌的目標。
李洋／王齊麟在D組必須多打1場小組賽，兩人對這樣的結果，雖不滿意，也只能接受。周天成在小組賽可能遇上香港好手李卓耀，淘汰賽可能碰上日本奈良岡功大名將。
此外混雙首次參賽的葉宏蔚／李佳馨，因為同組的丹麥組退賽，很有機會晉級八強，為中華隊奪牌。
對於拳擊項目部分，中華女將黃筱雯表示，這是她第二次參加奧運，原先還是很興奮、期待，但到了今天就有點緊張；目前狀態準備得不錯，就等待抽籤的結果，會準備好自己，希望能突破上屆的成績。
甘家葳說，心情很興奮，也期待可以遇到各國的選手，接下來要努力調時差；有遇到民眾替中華隊加油，讓他感覺很有力量，希望能一步一腳印，為台灣摘下獎牌。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。