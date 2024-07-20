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戴資穎「最後一舞」搭機出發巴黎奧運！中華羽球隊力拚獎牌成色

▲台灣羽球一姊戴資穎（中）「最後一舞」今天搭機出發巴黎奧運，她跟周天成等人將力拚獎牌。（圖／林調遜攝）
▲台灣羽球一姊戴資穎（中）「最後一舞」今天搭機出發巴黎奧運，她跟周天成等人將力拚獎牌。（圖／林調遜攝）

記者吳政紘/綜合報導

戴資穎出發了！中華羽球隊女單好手戴資穎、男單周天成等以及拳擊代表隊今（20）日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運還有男雙「麟洋配」李洋／王齊麟加上混雙葉宏蔚／李佳馨，中華隊本屆4組人馬前進巴黎奧運。今天中華羽球隊前往奧運，戴資穎的生涯「最後一舞」，將出發前往法國，她並未受訪，而周天成則是要克服罹癌後的病魔侵襲，力拚佳績。教育部體育署表示，今天出發的包括羽球隊選手戴資穎、周天成、李佳馨、葉宏蔚、李洋、王齊麟，教練劉佳城、賴建誠、陳宏麟；拳擊隊選手甘家葳、黃筱雯和教練劉宗泰。

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小戴最後一舞　維持低調本色

上屆東京奧運，李洋、王齊麟摘金，戴資穎奪銀，助中華隊在羽球項目打破獎牌荒，拿下1金、1銀也是史上最佳成績。不過戴資穎輸球後，非常不甘心，因為本來她想要引退，但卻未能如願奪金。本屆戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨取得參賽資格，今晚9點所有人都在機場集合，對前往巴黎出賽感到興奮。

周天成標示，為了這次奧運準備很久，能在最後一刻拿到門票，很珍惜這次的比賽機會。不但希望能展現好的水準、全力以赴，近期備戰順利，以不要受傷、健康為主，所以訓練量不會特別大，但效率很好，感謝外界加油，希望羽球隊都能有好成績、為國爭光。

羽球隊總教練劉佳城透露，選手抵達巴黎後將稍作休息，之後會進入愛迪達體育館的比賽場館訓練，趕緊適應場地，瞭解球場的風向等。

戴資穎在巴黎奧運排名第3種子，小組賽首戰將和泰國好手依瑟儂重演上屆8強對決戲碼，小戴要贏球，就是先在分組晉級，先打進8強，之後更有機會完成連兩屆奪牌的目標。

李洋／王齊麟在D組必須多打1場小組賽，兩人對這樣的結果，雖不滿意，也只能接受。周天成在小組賽可能遇上香港好手李卓耀，淘汰賽可能碰上日本奈良岡功大名將。

此外混雙首次參賽的葉宏蔚／李佳馨，因為同組的丹麥組退賽，很有機會晉級八強，為中華隊奪牌。

對於拳擊項目部分，中華女將黃筱雯表示，這是她第二次參加奧運，原先還是很興奮、期待，但到了今天就有點緊張；目前狀態準備得不錯，就等待抽籤的結果，會準備好自己，希望能突破上屆的成績。

甘家葳說，心情很興奮，也期待可以遇到各國的選手，接下來要努力調時差；有遇到民眾替中華隊加油，讓他感覺很有力量，希望能一步一腳印，為台灣摘下獎牌。

▲中華羽球隊女單好手戴資穎、男單周天成等以及拳擊代表隊今（20）日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運還有男雙「麟洋配」李洋／王齊麟加上混雙葉宏蔚／李佳馨，中華隊本屆4組人馬前進巴黎奧運。（圖／林調遜攝）
▲中華羽球隊女單好手戴資穎、男單周天成等以及拳擊代表隊今（20）日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運還有男雙「麟洋配」李洋／王齊麟加上混雙葉宏蔚／李佳馨，中華隊本屆4組人馬前進巴黎奧運。（圖／林調遜攝）
▲中華拳擊代表隊今（20）日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運黃筱雯有機會再奪牌，甘家葳也有機會奪牌。（圖／林調遜攝）
▲中華拳擊代表隊今（20）日搭機出發前往巴黎奧運，本屆奧運黃筱雯有機會再奪牌，甘家葳也有機會奪牌。（圖／林調遜攝）

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