新台幣7月已貶快3角！匯銀估不排除下探33元 外資動向仍是關鍵
隨著外資熱錢大舉匯出，加上美元轉強，台北股、匯市上周同步重挫，台股周跌逾千點，新台幣兌美元也貶破32.7元，累計1周下來貶值1.69角，貶幅達0.52%，週線也連6黑，累計7月以來新台幣更已貶值了2.8角，成為最弱亞幣。展望後市，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，接下來還是要看外資動向，短期新台幣仍有貶壓。市場更預期不排除碰觸33元，只是要貶破33元機率也不大，因為美元指數要回升到105至106機會亦不大。
記者顏真真/綜合報導
陳有忠分析，現在股市有點像多殺多，在漲多之下，大家持股也已滿水位，賺到就有人想跑，一有人跑，大家就跟著跑，就出現這樣的殺盤，而外資持續賣超，之前卻未見明顯匯出，主要是前陣子美元弱，美元指數跌破104，但新台幣「撐得了一時，撐不了一世」，上周五美元轉強，外資就開始有大舉匯出動作，外資從7月12日起由買轉賣，至今累計賣超金額超過2千億元，估計上周五外資匯出金額可能有15至20億美元。
也因為外資大舉匯出，上周五台北股、匯市雙殺，新台幣重貶逾1角，貶破了32.7元，盤中甚至一度逼近32.8元，終場收32.73元，仍貶值 1.25角，總成交量更爆出逾34億美元大量。不過，陳有忠也指出，由於台灣6月消費者物價指數（CPI）續升至2.42%，通膨拉警報，央行也不樂見新台幣貶值，會加劇通膨壓力，央行應該也有進場調節，新台幣也未進一步貶32.8元。
展望後市，陳有忠表示，接下來還是要看外資動向，短期新台幣仍有一點貶值壓力，要解決貶壓，可能要等到7月29日月底，出口商實質拋匯需求可自動阻檔貶勢，若外資仍持續調節台股，匯銀人士預估，新台幣不排除碰觸33元，只是要貶破33元的機率不大。
陳有忠也分析，主要是美元指數反彈要衝到105至106的機會也不會，在105將面臨很大反壓，主要川普再當選美國總統機率高，市場成行「川普交易」，川普擔任美國總統任內，主張課徵關稅、對企業減稅，在擴大財政支出之下，不利美元走勢。
※【NOWnews 今日新聞
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