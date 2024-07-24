日圓換匯變貴見0.2178元！銀行教戰赴日刷卡攻略　最高回饋24.8%

我是廣告 請繼續往下閱讀
即便日圓換匯已不見超甜價，其實信用卡支付也是不錯的選擇，即便海外刷卡會收取1.5%手續費，但目前不少信用卡都針對日本提供旅遊刷卡回饋，只要選擇高於1.5%的刷卡回饋，就不會吃虧，尤其現在有銀行更祭出最高24.8%回饋，赴日旅遊刷卡都可以善用這些優惠。
根據交通部觀光署統計資料顯示，國人出國第一首選國家為日本，佔比高達36%，台新銀行建議在日本可刷FlyGo卡，海外消費不分國家最高3%、精選航空、旅遊最高回饋5%台新Point；若平時有購買日幣習慣的民眾，趁匯率低點到日本刷日圓雙幣卡，外幣帳款直接自外幣帳戶扣繳，再享2.5%回饋無上限，7月22日至9月30日新戶申辦日圓雙幣卡完成指定條件，即可獲首刷禮及Richart用戶禮，總價值最高1500元。
此外，台新銀行也針對日本知名商店祭出3大好康，包括2025年8月31日前到BicCamera刷卡且出示專屬優惠券，除10%免稅外，再享指定商品現折7%，總計17%優惠；2024年12月31日前至日本太陽藥妝指定店舖，刷台新Visa信用卡並出示優惠券，同樣也享17%折扣；2025年1月31日前於永旺九州商場刷台新信用卡，且出示專屬QRCODE享15%優惠。
針對旅遊訂房優惠，至8月31日於全台旅行社含Klook、KKday刷台新信用卡，單筆滿萬且登錄，享筆筆抽「萬元美食金」。同時，至9月30日單筆滿1000的海外網購、海外實體商店、航空公司、全台旅行社、國內飯店消費分期享最優3.88%利率，只是需消費前登錄。
台北富邦銀行也推出一系列夏日回饋活動，出發前，持富邦J卡到國內指定航空、旅行社、訂房網購買行程票券等全系列商品，可享最高6%回饋，在年底前，富邦J卡除了維持日韓消費3%回饋無上限，在日韓當地實體消費可享3%加碼回饋，如果到便利商店、遊樂園、藥妝店、百貨、機場、免稅店、日本交通卡儲值等指定通路消費，再享額外4%加碼，合計最高10%回饋。
富邦Costco聯名卡部分，在精選旅遊通路刷機票、支付旅行社團費或於國外當地的消費皆享最高5%回饋；自7月起，除原富邦尊御卡及世界卡卡友可享有超值海外消費回饋外，富邦Costco鈦金商務卡也可同享優惠，只要到萬事達卡官網註冊登記卡片並啟用優惠，就可享有全球24個熱門旅遊地點、超過420家門市或電商消費滿額最高40%現金回饋。
momo卡在暑假期間推出海外消費加碼，海外實體商店、指定航空、旅行社、訂房網、免稅店滿額最高5%回饋活動，並針對旅遊族愛用的KKday旅遊體驗平台，在7月底持卡消費可享滿額加碼最高10%回饋、歐美紐澳地區指定商品單筆最高89折優惠。
另外，玉山熊本熊卡在日本指定消費最高8.5%優惠，聯邦吉鶴卡日幣消費回饋3%無上限，滙豐銀行也推出全新「Live+現金回饋卡」，除祭出餐飲、購物、娛樂3大通路最高享3.88% 超優現金回饋，至日本等精選國家餐飲消費享最高5.88%回饋。
金融比較平台Money101表示，還有些信用卡則主打海外消費高回饋，海外刷卡回饋通通3%無上限，也非常適合在日本旅遊使用，加上日本北海道新雪谷町預計11月開始加徵「住宿稅」，按房價高低計算每晚最多會多收2000日圓、約新台幣 425元，打算前往日本的人可善用刷卡賺回饋。