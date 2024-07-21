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美國男籃巴黎奧運奪金不穩？Embiid：詹皇已老不再是從前的他了

▲美國男籃球隊先發中鋒的Joel Embiid近期卻發表了一些悲觀的言論，他認為LeBron James等隊內超級球星年紀已經大了，不再是他們過往的樣子。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃球隊先發中鋒的Joel Embiid近期卻發表了一些悲觀的言論，他認為LeBron James等隊內超級球星年紀已經大了，不再是他們過往的樣子。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃正準備在2024年巴黎奧運會上衛冕金牌，目前為止他們看起來很有機會達成任務，然而身為球隊先發中鋒的Joel Embiid近期卻發表了一些悲觀的言論，他認為「詹皇」LeBron James等隊內超級球星年紀已經大了，不再是他們過往的樣子。

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Embiid：LBJ不再是以前的他了

「你看到美國隊陣中有很多天賦，但其他球隊同樣也擁有天賦，」Embiid在接受《紐約時報》記者David Marchese採訪時這樣說道。 「你也必須明白，美國隊的天才球員，很多人的年紀都已經很大了。現在的LeBron已經不是幾年前的LeBron了，這是一個很大的差別，他和以前那個充滿運動能力、擁有統治力的LeBron不太一樣了。」

Embiid進一步表示，「我認為人們被這些球員過去的名聲所欺騙，但這些名聲是在他們在整個職業生涯中建立起來的，現在他們已經老了。他們已經不再是以前的樣子了。」

美國隊高歌猛進　熱身賽全勝

Embiid的言論甚至可能會讓美國隊球迷感到擔憂，他們當然希望他們陣中的主戰中鋒可以對於球隊能順利拿下金牌更有自信。但Embiid向來不會只說球迷愛說的話，這也是他的個性。

不過目前為止，美國隊以大勝的方式拿下與外國球隊交手的所有熱身賽勝利，即使LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等人可能的確不在他們的巔峰，這支球隊也有能力拿下勝利。

Embiid的話可能對美國隊造成一些不同的化學反應，在之後看看James或任何其他美國隊球員如何評價他的看法將會很有趣。

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