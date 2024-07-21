川普范斯首度同台造勢！「川范配」第一站鎖定關鍵搖擺州密西根

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距離上次川普參加競選造勢大會遇到襲擊僅過短短一週，這次川普與范斯的首度連袂造勢維安程度再拉高。當地時間週六（20）傍晚，兩人抵達密西根大湍城市中心體育館，相較起同樣發生在週六的賓州槍擊案現場，這次的造勢場地改為室內場館，幾乎每個街區也有警察駐守，走在路上更能發現頭頂有著無人機盤旋。
在暗殺未遂後，經共和黨正式提名的總統候選人川普，與今年8月才要滿40歲的競選搭檔范斯一起返回關鍵搖擺州密西根州。川普在集會上再度提及槍擊事件，還重演了自己是怎麼轉頭看向大螢幕驚險地躲過子彈，「我現在本不應該站在這裡，能站在你們面前靠的全是上帝的恩典！」
川普副手范斯則在川普抵達前表示，「很難相信短短一週以前有刺客試圖奪走川普的性命，如今在密西根有你們這一大群人歡迎他重返競選活動」。
川粉嗨喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」 大選關鍵搖擺州密西根兵家必爭
「川范配」的支持者們從當地時間週五一早就開始排隊，等待這位前總統的演講，這個能容納1萬2千人的體育館更被支持者們塞滿。儘管川普耳朵上的白紗布現在被膚色繃帶取代，但現場仍有大批川粉頭上戴著有「讓美國再次偉大」標語的帽子、身上穿起「川范配」上衣，耳朵也用白紙貼起來，並高喊著「戰鬥、戰鬥、戰鬥」，氣氛相當熱烈。
川普之所以會選擇首站前往密西根州造勢，是因為這裡是本次美國總統大選的少數關鍵搖擺州之一，同時也是其副手范斯在「鐵鏽帶」（Rust Belt）吸引白人勞動階級的一處。
在2016年，川普以略高於1萬張選票的微弱優勢贏下了密西根州，但民主黨總統候選人拜登則在2020年扭轉了局面，以15萬4千張票的優勢贏得了總統寶座。本月12日拜登也曾前往密西根州重振選情，告訴選民們自己很好，尋求讓選民和民主黨人安心。
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