川普又金句連發！先讚習近平「聰明愛國」　還自誇替民主擋下子彈

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稱讚習近平、蒲亭「聰明強硬又愛國」 反諷拜登無能
在這場造勢集會上，川普提及自己擔任總統時美國對中國的經濟政策，並稱中國國家主席習近平在川普遇刺後寫了一封「相當感人的信」向他慰問，還補充表示「我和習主席相處得很好。」
川普稱讚習近平是一位「才華橫溢」的人，「他（習近平）用鐵拳控制14億人民，相較之下，他讓拜登看起來就像手無縛雞之力的嬰兒般孱弱」，接著又譏諷「人們一聽到我稱讚習近平是個聰明人就像得了失心瘋，所以我只好說『他只是還可以』。」
此外，川普也在提及中國國家主席習近平、俄羅斯國家總統蒲亭時，將兩人描述為「聰明、強硬且熱愛自己國家的領導人」，又稱自己與北韓領導人金正恩「相處得很好」，曾建議他「放輕鬆」，邀請金正恩來美國看看洋基隊比賽；他也認同匈牙利總理歐爾班的說法稱「我們必須有個能保護國家的領導人」，話鋒一轉又諷刺拜登心智狀況，「如今的總統IQ只有70，而他將面對的是IQ有210的對手。」
接著川普將矛頭轉向民主黨，他說對手經常形容自己是「民主的威脅」，但自己為了民主「擋下子彈」，反問對方做了什麼；川普也在現場進行了快速的調查，詢問支持者們希望誰能作為他的競選對手，當川普提到拜登的名字時，支持們發出歡呼聲，而提到副總統賀錦麗時，現場則爆出陣陣噓聲。
川普也不放過這個機會對民主黨進行批評，他稱「民主黨大佬們現在正瘋狂推翻初選結果，試圖將拜登的名字從選票上剔除，誠如你們所見，民主黨並不是個民主政黨，而是民主的敵人。」
另外，他也提到范斯為勞工階層爭取權益，稱范斯會是一位了不起的副總統，還表示若兩人上台後將迅速收拾拜登與賀錦麗執政所留下來的爛攤子，並結束通貨膨脹惡夢，同時也會打擊移民犯罪、進行額外減稅與消減能源價格，揚言重振美國夢之於，會讓美國夢變得更大、更加美好。
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