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澎湖「吹吹風」插旗台中 來杯海島風咖啡享受微旅行FU

▲來自澎湖咖啡品牌「吹吹風」插旗台中向上路，邀請網紅許允樂擔任一日店長，（圖／吹吹風提供）
▲來自澎湖咖啡品牌「吹吹風」插旗台中向上路，邀請網紅許允樂擔任一日店長，（圖／吹吹風提供）

記者金武鳯/台中報導

咖啡控看過來，你喝過將仙人掌用在奶蓋上的咖啡嗎？來自澎湖知名咖啡品牌「吹吹風」插旗台中向上路。首日邀請網紅許允樂擔任一日店長，分享一杯杯融合海島熱帶水果風味的創意咖啡，體驗過口齒間瀰漫海水鹹味與熱帶水果芳香滋味的人，大呼「很有微旅行的FU」。歡慶跨海展新店，即日起至8月底，消費就有機會體驗海上藍寶堅尼「追風者號」大獎。

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 吹吹風精品咖啡品牌長吳宣宏表示,吹吹風是來自澎湖的品牌，到過澎湖旅遊的人，一定忘不了澎湖的黑糖糕,仙人掌,熱帶水果還有璀璨煙花,吹吹風的咖啡，將這些元素全融入一杯咖啡中,讓海水的鹹味與熱帶水果的芬香在口齒間瀰漫，不必渡海到澎湖，就可以在一杯咖啡中享受微旅行的逍遙。


▲澎湖「吹吹風」插旗台中， 來杯很有海島風的咖啡，還有茶點及甜品事選擇搭配。（圖／吹吹風提供)
▲澎湖「吹吹風」插旗台中， 來杯很有海島風的咖啡，還有茶點及甜品事選擇搭配。（圖／吹吹風提供)
吳宣宏指出,歡慶插旗台中首店開幕，即日起至8月31日,只要加入吹吹風Line會員，凡購買以下四款咖啡飲品可享第二杯半價優惠，每人限購五組。四款咖啡是：能喝出海洋熱帶水果滋味的深海美式咖啡、由國內頂尖咖啡杯測師許志榮親自調製的經典美式咖非、國內唯一將仙人掌用在奶蓋上的粉紅奶蓋美式咖啡，以及洋溢橘子香氣的橘色美式咖啡。並且消費滿一組(兩杯)即可獲得一張摸彩券,可參加許允樂簽名咖啡杯抽獎 ,還有機會體驗原價6.8萬的海上藍寶堅尼(追風者號),名額一位。


▲「吹吹風」插旗台中向上路，邀請網紅許允樂擔任一日店長，首日創造2千杯好業績。（圖／吹吹風提供）
▲「吹吹風」插旗台中向上路，邀請網紅許允樂擔任一日店長，首日創造2千杯好業績。（圖／吹吹風提供）
吹吹風咖啡創立於2015年,包括新拓展的台中向上店共有五家。吹吹風的特色除引以為傲的海島創意風味咖啡外,店內更購置了TEDIA智能調飲機,可支援掃碼出杯,平均一杯時間控制在7秒左右,一機最高產能可以達4000杯/天,另外還斥資500萬購入來自德國品牌PROBAT烘豆機,能平均傳達熱源,讓咖啡味道和香氣精準維持穩定性。

現在不必渡海到澎湖，來到台中向上店,讓這杯咖啡帶你秒到東方馬爾地夫『澎湖』微旅行，就像親臨海島一般,享受陽光,海洋,熱帶水果,洗滌一身疲累，偷得浮生半日閒。電話:04-2305-0198

官網：https://www.instagram.com/shootingthebreezecafe/

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