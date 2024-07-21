澎湖「吹吹風」插旗台中 來杯海島風咖啡享受微旅行FU

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吳宣宏指出,歡慶插旗台中首店開幕，即日起至8月31日,只要加入吹吹風Line會員，凡購買以下四款咖啡飲品可享第二杯半價優惠，每人限購五組。四款咖啡是：能喝出海洋熱帶水果滋味的深海美式咖啡、由國內頂尖咖啡杯測師許志榮親自調製的經典美式咖非、國內唯一將仙人掌用在奶蓋上的粉紅奶蓋美式咖啡，以及洋溢橘子香氣的橘色美式咖啡。並且消費滿一組(兩杯)即可獲得一張摸彩券,可參加許允樂簽名咖啡杯抽獎 ,還有機會體驗原價6.8萬的海上藍寶堅尼(追風者號),名額一位。
吹吹風咖啡創立於2015年,包括新拓展的台中向上店共有五家。吹吹風的特色除引以為傲的海島創意風味咖啡外,店內更購置了TEDIA智能調飲機,可支援掃碼出杯,平均一杯時間控制在7秒左右,一機最高產能可以達4000杯/天,另外還斥資500萬購入來自德國品牌PROBAT烘豆機,能平均傳達熱源,讓咖啡味道和香氣精準維持穩定性。
現在不必渡海到澎湖，來到台中向上店,讓這杯咖啡帶你秒到東方馬爾地夫『澎湖』微旅行，就像親臨海島一般,享受陽光,海洋,熱帶水果,洗滌一身疲累，偷得浮生半日閒。電話:04-2305-0198
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