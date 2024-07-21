Energy大嫂團同框！坤達「甜摟柯佳嬿」加新婚夫妻 粉絲：好壯觀
「最殺舞蹈男團」Energy牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達單飛15年後合體，強勢回歸樂壇，為華語流行音樂史寫下傳奇篇章，昨（20）日阿弟的41歲生日派對上，3位成員帶著另一半出席，罕見促成Energy「大嫂團」同框，尤其坤達難得公開摟著老婆柯佳嬿，讓粉絲驚呼連連，感動地說：「好壯觀」、「這也是人生中很重要的全家福！」
記者楊穎軒／綜合報導
Energy官方粉專昨晚分享一張大合照，透露阿弟的老婆Mei精心籌劃慶生晚宴，照片中，成員攜伴參加，可見坤達從後方搭著太太柯佳嬿的肩膀，6月初剛舉辦婚禮的書偉、謝京穎穿白色系夫妻裝，他一手摟著愛妻，而未婚的TORO跪在最前排，唯一可惜的是牛奶單獨入鏡，不見老婆楊仲雯。
小編在配文寫下：「一起預祝即將到來的台北小巨蛋演唱會圓滿成功！」貼文一發布，按讚數迅速破萬，粉絲驚喜萬分，「柯仙女跟達達合體了」、「EG大嫂團除了奶哥的太太，其他都合照了耶」、「好感動的畫面啊」、「阿弟抱歉了！我只看得到謝先生謝太太」、「達達跟佳嬿同框畫面太好看！」
有趣的是有資深粉絲發現，該張合照有兩組高中同學也意外合體，分別是新店高中的坤達和TORO，以及華岡藝校的牛奶和Mei。