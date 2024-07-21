獨家／韓啦啦隊員齊聚明星賽獨缺她！李晧禎吐心情：會再繼續努力

Energy大嫂團同框！坤達「甜摟柯佳嬿」加新婚夫妻　粉絲：好壯觀

▲Energy大嫂團破天荒同框，坤達緊摟柯佳嬿，還有新婚的書偉和謝京穎。（圖／Energy臉書）
▲Energy大嫂團破天荒同框，坤達緊摟柯佳嬿，還有新婚的書偉和謝京穎。（圖／Energy臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「最殺舞蹈男團」Energy牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達單飛15年後合體，強勢回歸樂壇，為華語流行音樂史寫下傳奇篇章，昨（20）日阿弟的41歲生日派對上，3位成員帶著另一半出席，罕見促成Energy「大嫂團」同框，尤其坤達難得公開摟著老婆柯佳嬿，讓粉絲驚呼連連，感動地說：「好壯觀」、「這也是人生中很重要的全家福！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Energy官方粉專昨晚分享一張大合照，透露阿弟的老婆Mei精心籌劃慶生晚宴，照片中，成員攜伴參加，可見坤達從後方搭著太太柯佳嬿的肩膀，6月初剛舉辦婚禮的書偉、謝京穎穿白色系夫妻裝，他一手摟著愛妻，而未婚的TORO跪在最前排，唯一可惜的是牛奶單獨入鏡，不見老婆楊仲雯。

▲Energy。（圖／Energy臉書）
▲牛奶（左起）、Mei、阿弟、坤達、柯佳嬿、謝京穎、書偉、TORO（前排）大合影。（圖／Energy臉書）
小編在配文寫下：「一起預祝即將到來的台北小巨蛋演唱會圓滿成功！」貼文一發布，按讚數迅速破萬，粉絲驚喜萬分，「柯仙女跟達達合體了」、「EG大嫂團除了奶哥的太太，其他都合照了耶」、「好感動的畫面啊」、「阿弟抱歉了！我只看得到謝先生謝太太」、「達達跟佳嬿同框畫面太好看！」

有趣的是有資深粉絲發現，該張合照有兩組高中同學也意外合體，分別是新店高中的坤達和TORO，以及華岡藝校的牛奶和Mei。

▲牛奶（右）很感恩愛妻楊仲雯為他付出的一切。（圖／葉乃文IG）
▲牛奶（右）和愛妻楊仲雯結婚約12年，育有1子。（圖／葉乃文IG）
▲Energy出席代言活動，Toro在台上不慎被碎冰劃傷，緊急下台處理，而今天也是他爆出感情糾紛後首次露面。（圖／記者葉政勳攝）
▲Energy 7月27日、28日將在台北小巨蛋舉行「2024 Energy一觸即發台北演唱會」。（圖／記者葉政勳攝）

Energy背後的女人！牛奶老婆曾患憂鬱症　她生孩子請人扮假老公

Energy又缺1！婚禮合照不見新郎書偉　粉絲一看：這就是真兄弟啊

Energy坤達、TORO是高中同學！風雲人物曾回母校　制服嫩照被挖出

温昇豪被路人追問「咖哩飯要不要拌」？本人過14年還在氣　答案曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生