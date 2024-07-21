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雲林女大生慘遭繼兄性侵！看呂秋遠臉書勇敢提告　高院判決結果曝

▲雲林一名女大生，多年前遭同父異母的繼兄性侵，對此隱忍長達13年，之後女子看見律師呂秋遠發文，鼓勵性侵被害人勇敢發聲，才終於鼓起勇氣選擇提告。（示意圖／取自Pixabay圖庫）
▲雲林一名女大生，多年前遭同父異母的繼兄性侵，對此隱忍長達13年，之後女子看見律師呂秋遠發文，鼓勵性侵被害人勇敢發聲，才終於鼓起勇氣選擇提告。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

記者林盈君／綜合報導

雲林一名女大生，多年前遭同父異母的繼兄性侵，因不願家醜外揚，對此隱忍長達13年，之後女子看見律師呂秋遠發文，鼓勵性侵被害人勇敢發聲，才終於鼓起勇氣選擇提告。案經雲林地院審理，一審依強制性交罪判處4年9個月徒刑；繼兄提起上訴，台南高分院審理後認為，一審用法及量刑均無不當，駁回上訴。

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據判決書指書，女子就讀大學時，寒暑假回雲林老家居住，常被繼兄言語性騷，案發當天。她被酒醉的強拉進房間，即便過程不斷反抗，仍遭性侵得逞。女子事後身心受創，繼母得知後斥責兒子，男方也下跪承認此事，承諾未來不會再犯。

但女子因受創休學一年，因擔心家醜外揚，多年來一直隱忍不說，直到看見呂秋遠在臉書發文，鼓勵性侵受害者發聲，她才於2022年報案提告。案經法院審理，繼兄辯稱是合意性交，還辯稱雙方互有好感，又稱常與女方同住一屋簷下，如果女方遭性侵，又為何可以忍受同桌吃飯等，顯然與常情不符。

法官認為，當時女子有交往的男友，事發之後離家出走，若是兩情相悅，又為何要離家出走？其次，如果是合意性交，被害女子為何要告訴母親？被告又為何要「保證」不會再犯？因此不採信繼兄說法。且法官表示，性侵受害人在受害後的反應本就不一，或顧慮到其他因素，所以才和加害人表面上維持一如往常的關係。

案件上訴二審，台南高分院認為，一審依強制性交罪判處4年9月，認事用法及量刑均無不當，於本月11日駁回。全案仍可上訴。

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