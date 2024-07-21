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洋基1：9慘敗光芒！團隊僅敲出5安　Nestor Cortes挨3轟被打爆

▲紐約洋基今(21)日續在主場迎戰坦帕灣光芒，未料此戰條紋軍團打線靜悄悄，團隊僅敲出5支安打，徹底被光芒投手群壓制，且先發投手Nestor Cortes表現也不理想，投不滿5局就退場，還挨對手3轟，終場洋基則以1：9遭到痛宰。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基今(21)日續在主場迎戰坦帕灣光芒，未料此戰條紋軍團打線靜悄悄，團隊僅敲出5支安打，徹底被光芒投手群壓制，且先發投手Nestor Cortes表現也不理想，投不滿5局就退場，還挨對手3轟，終場洋基則以1：9遭到痛宰。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（21）日台灣時間凌晨紐約洋基續在主場迎戰坦帕灣光芒，雙方進行系列賽4連戰的第2場比賽交手，未料此戰條紋軍團打線靜悄悄，團隊僅敲出5支安打，徹底被光芒投手群壓制，只在9局下半攻下1分，且先發投手Nestor Cortes表現也不理想，投不滿5局就退場，還挨了對手3轟，終場洋基就以1：9遭到光芒痛宰。

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條紋軍此戰打擊沒發揮　團隊僅敲出5安攻1分

本場比賽洋基推派明星左投Nestor Cortes先發，至於光芒則派出本季表現相當出色的23歲年輕右投Taj Bradley應戰。條紋軍團此戰打線難以突破Bradley的封鎖，前8局團隊僅擊出2支安打，且一分未得，直到9局下才有所突破，靠著首名上場打者Juan Soto敲出三壘安打，下一棒Jahmai Jones敲出滾地球護送Soto回到本壘得到1分，這同時也是條紋軍全場唯一的1分。而洋基當家重砲「法官」Aaron Judge今日打擊端也沒有發揮，個人2打數沒安打，選到1次四壞保送。

Cortes投不滿5局挨3轟　洋基遭光芒痛宰

至於洋基明星左投Nestor Cortes此戰則是表現不甚理想，投不滿5局就退場，他在第四局先是被Alex Jackson敲出一發三分砲，隨後第五局則是再接連被Isaac Paredes、Randy Arozarena掃出全壘打，光芒擴大領先至6：0，Cortes也結束今天的投球任務，終場洋基則以8分之差不敵光芒遭到痛宰

總計Nestor Cortes此戰主投4.1局，共用了92顆球，有61顆為好球，被打出8支安打，包括挨了對手3轟，慘失6分，且皆為個人責失分，並投出1三振、2保送，最終Cortes則吞下本季第9敗，賽後防禦率略升至3.99。


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