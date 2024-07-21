12星座一周運勢／天秤座「好事要發生」　雙子座將遇「雪中送炭」

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本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周工作方面有點停滯，會讓你有想離職的念頭，你會覺得沒有發展性。工作上有點卡卡的；感情上小心感情關係卡住，你會想離開。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢各個方面都非常穩定，甚至有點固定，總之就是不太會動。工作上非常穩定；感情上穩定、美好。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有雪中送炭的事情發生，或是有人對你很好、喜歡你，而把你從泥淖裡拉出來。工作上有貴人；感情上有新的人選出現。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周各方面要注意，有競爭者出現，而且你很有可能被打敗、被淘汰。工作上你的競爭者很強，要加強自己的優勢；感情上若是你的桃花被搶走，有部分原因出在你身上。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周如果已經衰事纏身很久都會結束了，如果是工作方面有小人引起的麻煩，你可能會選擇離職。工作上你有可能會離開，斷了某些爛事；感情上要睜大眼睛，有些衝突可能代表對方有偷吃的嫌疑，你們最近有更進一步的機會。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周小心衝動行事，你可能有點沒耐性了，或是等很久了。工作上你會感覺沒有人幫你，情緒爆炸；感情上若是感情的初始階段，雙方都比較生澀。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周好運連連，很有機會有好事發生，或是有貴人、人家對你很好。工作上有邀約、有貴人、有機會；感情上有追求者。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周感情方面會嚐到一點苦味，或是感到沒桃花而有點空虛。工作上目前沒有什麼好機會、好東西；感情上沒有桃花，有的話也不太好，會有爭吵、紛擾。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若是身邊有難應付、人家抱怨等等的事情，你會發揮你大而化之的個性，繼續前行。工作上若有負評、風浪你會覺得小事不足以掛齒；感情上充滿期待、希望，可以遇到好桃花。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常、工作。
這周會感覺有點入不敷出、一直在消耗的感覺，或是比較直接的會破財。工作上有一直損失的感覺；感情上小心感情消逝，分手。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、感情。
這周若是跟感情有關的小心失望、極不滿意，而且有點改變不了。工作上小心離職的很快；感情上對感情現況很失望。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常。
這周工作方面容易有好消息傳來，可是結果可能沒那麼快。工作上狀態不錯；感情上有桃花。
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