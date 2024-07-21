台中男持刀割喉球友！疑不滿對方說壞話 辯稱玩「殺人遊戲」遭訴
今年5月間，台中36歲林姓男子，前往北屯區某高爾夫球練習場打球，聲稱因還疑徐姓球友說他壞話，持料理刀從背後朝徐男割喉，還猛揮刀砍斷其肌腱，徐男經送醫搶救撿回一命，而林男落網後，辯稱是在和徐男玩「殺人遊戲」，但現場證人指證歷歷，被檢方依殺人未遂罪起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林男與徐男均為球場會員，但彼此並無私交，今年5月間，林男前往球場後，見到徐男與其他球友泡茶聊天，竟回頭拿著裝有料理刀的包包，從徐男後方持刀攻擊，不但朝徐男割喉，還輝砍斷其肌腱，其他人見狀拿出辣椒水反擊，並將徐男緊急送醫搶救。
警方獲報趕抵時，發現林男躲在廁所內、手持料理刀，當場將他上銬逮捕。檢方偵訊時，林男坦承對徐男割頸，但否認有殺人犯意，辯稱因不滿徐男說他壞話，又稱是在和徐男打賭玩「殺人遊戲」，但因在場的其他球友指證歷歷，目睹林男持刀割喉，檢方認定林男主觀上有殺人犯意，因此依法起訴。
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