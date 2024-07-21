選高雄？政治評論員批柯文哲用「假藍」騙聲量 要掩蓋弊案和無能
日本政治學者小笠原欣幸日前建議，認為民眾黨要避免泡沫化，黨主席柯文哲2026年可以參選台中市長，柯文哲則回應，若以戰略考量來看，應該是到台南或高雄參選。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日直言，柯文哲就是要用「假藍」選舉議題來騙騙聲量、掩蓋自己弊案和無能。
政治中心／台北報導
吳靜怡指出，民眾黨提出選高雄的想法已不是第一次，早在2021的選戰情勢分析中，就有提到高雄要提名參選人，如何整合國民黨對於當時的民眾黨是有難題，而現在柯文哲對於操作藍白合的議題早就駕輕就熟，「假老二戰術」再拿來玩玩，為了不是勝選，而是存活，近日，為柯文哲掩蓋「弊案」和「台北幼兒園」議題而存在。
吳靜怡認為，柯文哲對於台北幼兒園的反省是「重來一遍怎樣做比較好」完全不願意道歉；相對的，對她而言，如果什麼事都能重來，2014、2018沒有柯文哲，對這社會，才是最好的，「為了下一代，沒有柯文哲，對我們而言很重要」。
吳靜怡說，幼兒園狼師、創意私房關係人，他們有著很相像的輪廓，都只追蹤柯文哲，如同台北市議員陳重文、陳政忠一樣都是柯友友，怎樣的人就會帶來怎樣的社會風氣，在政治結盟上更有物以類聚的效應！
吳靜怡提到，柯文哲常常講的理念，從最近各種事件都不難察覺：清廉，假的；勤政，裝忙的；愛鄉土，對面的，唯一真的就是「公開、透明」，柯文哲選後，沒穿褲子的那一種。
吳靜怡感嘆，724註定了柯文哲和民眾黨的未來，從大法官不公到司法不公，喊著喊，就更像放羊的孩子了。