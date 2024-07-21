男掛「人神共憤」布條、開車衝撞狼師私幼大門！被逮怒：我有女兒
台北市信義區某私立幼兒園，因爆出「園長之子」、狼師猥褻性侵多名女童，甚至還偷拍超過600部不雅片，引發輿論爭議與撻伐。目前該幼兒園早已停業，並且換人經營，今（21）日凌晨，一名18歲馬姓男子，疑似因不滿狼師侵犯幼童，竟開車衝撞幼兒園舊址大門，落網後怒嗆「我有1歲女兒，看不下去」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，幼兒園爆出狼師侵犯幼童，引起輿論撻伐，而該幼兒園早已被勒令停業，目前舊址已換人經營。21日凌晨3時許，馬姓男子因不滿狼師侵犯幼童，開車衝撞幼兒園大門，並來回倒車衝撞鐵捲門，導致大門整個被撞破，馬男車上還掛有「天地不容、人神共憤、性侵幼兒」布條，狼師名字也被寫在上面。
警方逮捕馬男時，他供稱，因自己也有個1歲女兒，不滿狼師侵犯幼童，認為天理不容，氣憤之下才開車衝撞，訊後，被警方依毀損、公共危險及侵入建築物送辦，幼兒園接獲通知後也已提告。對此警方指出，該幼兒園於2023年年11月易主，案件也進入司法程序，呼籲社會大眾應理性看待，請勿行私刑正義，並將加強勤務作為，違法行為必依法嚴辦。
※【NOWnews 今日新聞
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