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大暑到、小鬼門開！5生肖轉運「五鬼運財」　這位給人面子賺大財

▲2024大暑是周一7月21日，節氣期間又逢小鬼門開，5生肖將明顯轉運、五鬼運財。（示意圖／取自Unsplash）
▲2024大暑是周一7月21日，節氣期間又逢小鬼門開，5生肖將明顯轉運、五鬼運財。（示意圖／取自Unsplash）

文／命理風水專家邱彥龍

2024年「大暑」節氣是周一（7月22日），是夏天最後一個節氣，炎熱程度會更加明顯，大暑節氣期間又逢小鬼門先開，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有5個生肖在大暑期間開始轉運，可多利用好運，五鬼運財。

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其中屬雞者四方來財、貴人顯現；屬羊者盡量幫助他人難處，可為自己帶來財運；生肖兔者多給別人面子，會有大財運；屬鼠者有另一半強助攻，事業上有大財運；屬狗的人朋友跟兄弟姊妹將是為你帶財的貴人。

▲太陽、陽光、豔陽、海邊、酷暑、高溫、天熱、夏天、運勢配圖。（示意圖／取自Unsplash）
▲7月22日「大暑」是夏天最後一個節氣，炎熱程度更加明顯。（示意圖／取自Unsplash）
邱彥龍分析，「大暑」節氣裡（7月22日至8月7日）運勢最強5生肖：

Top 5：狗
屬狗的朋友，這段期間朋友與兄弟姊妹的加持，能幫助增加收入並將凶轉吉，為自己帶來幸運、財富與名聲，記得思想溝通很重要，只要感情到位，萬事皆成。

Top 4：鼠
屬鼠的朋友，這段期間貴人運超強，幸運之神降臨，善用智慧在工作上，事業能有不錯的進展與收入，合夥人與另一半的神助攻，可以事半功倍，有大財運的機會與可能。

Top 3：兔
屬兔的朋友，這段期間與正財、事業財有緣，加強行動力，多讚美客戶或另一半，給足他們面子，多宣傳對方的好，為其帶來好名聲，定能收穫滿滿，但建議不要亂投資，容易斷頭、破財。

Top 2：羊
屬羊的朋友，這段期間凡事要光明正大，暗地行事容易招來禍端，搞好人際關係是根本之道，幫人處理難事反而能得財，但小心與人有財務糾紛，恐為自己帶來一場風波。

Top 1：雞
屬雞的朋友，這段期間貴人顯現，備受關注，名聲大漲，財運跟著隨漲船高，四方來財，事業運強，聰明才智倍增，但要注意恐會因親朋好友而讓自己破財，凡事要三思而後行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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