鞋槓人生／慶祝巴黎奧運！愛迪達ULTRABOOST中華隊配色鞋款登場

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節目一開始大隻哥首先介紹到，這雙由知名運動品牌愛迪達所推出的《ULTRABOOST》中華隊配色鞋款，他提到這雙鞋裡頭有許多小巧思，「這雙鞋有很多細節在裡面，配色不但是中華隊的經典配色，同時鞋帶上面也都是TPE的縮寫，同時還是反光的，而且這雙鞋的鞋舌上面還有玉山，就是代表著希望我們的中華健兒們都能夠成功登頂。」
至於這雙鞋的定價為何，大隻哥也在節目上透露，「這雙鞋定價為新台幣5990，目前應該用原價就能夠成功入手，而這雙鞋就我知道它在銷售上算是相當不錯，也是相當熱門的一雙鞋。」
呂佳宜分享實際實穿體驗 稱出國旅遊也很適合
主持人呂佳宜隨後也分享，自身在穿著《ULTRABOOST》系列鞋款的實際感受，她表示：「我從這個系列推出後，就是加入到跑步圈以來，就一直都有在入手。而就算今天只是要長期的走路，也都非常適合，像是去日本旅遊等等，勢必需要走很多路，這樣的情況下都非常適合穿這雙鞋。」
而這雙《ULTRABOOST》中華隊配色鞋款發表當天，則是邀請到中華隊的射箭代表團出席，最終主持人們則談論對哪位中華隊的射箭選手最有印象，呂佳宜與大隻哥表示是女子好手雷千瑩，至於18哥則是對於職籃球員林力仁的弟弟林子翔最有印象。
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