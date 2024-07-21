羅文嘉代表陸委會出席金廈泳渡 盼兩岸「雙向交流不是單向亂流」
海基會秘書長羅文嘉今（21）日出席金廈泳渡活動，他表示，海基會接受陸委會委託特來參與，就是希望藉由這種雙向、對等的交流累積堆疊善意。他強調，「我們熱烈歡迎對岸朋友來台灣、來金門游泳」，期盼這樣的交流愈來愈多，軍艦、軍機與海警船這樣的「單向亂流」就盡量不要。
記者林詠青／綜合報導
羅文嘉今天在昨晚下榻的金門民宿接受媒體聯訪，他表示，金廈泳渡活動已持續多年，雙數年是金門游向廈門、單數年是廈門游到金門，雙向有來有往。海基會接受陸委會委託代表前來，首先要歡迎對岸朋友參加泳渡活動，其次是金門從解除軍管到成為兩岸和平之島的這段路走了45年，代表文明的進化跟人民對和平的渴望。
羅文嘉強調，文明進化必須不斷前進，其中必不可少的方法就是對話交流，而對話交流是要「雙向」，「就像金廈泳渡一樣有來有往、游來游去；是雙向交流，不是單向亂流。」
羅文嘉進一步表示，小金門到廈門的直線距離不過是6公里，「兩岸的距離這麼短，和平的距離不應該那麼遠。」他要熱烈歡迎對岸朋友來台灣、來金門游泳爬山，看台灣的溫暖人情、看台灣的自由民主，呼吸一下台灣不同的空氣。「希望這樣的交流愈來愈多，至於軍艦、軍演、軍機、海警船這樣的干擾就盡量不要，因為那是亂流而不是交流，對兩岸和平的願望並不會具體達成」。