高虹安師承柯文哲7:30開晨會 涉貪宣判前秀「鐵人行程」狂打政績
新竹市長高虹安擔任立委期間涉詐助理費案，一審將在24日週三宣判。她日前接受民眾之聲《國會台8線》番外篇影片拍攝，開箱市長一日「鐵人行程」也搶先曝光。高虹安「師承」柯文哲早上7:30開晨會的習慣，還幫環保局長慶生，撇除局處長人事流動率高的質疑。
記者林詠青／綜合報導
新竹市長高虹安涉貪案宣判前，民眾黨中央也投入資源發動宣傳戰。民眾之聲《國會台8線》派出主持人咪咪擔任高虹安的一日隨行幕僚，開箱高虹安市長行程。高虹安指出，「一日之計在於晨」，最重要的行程就是早上7:30與市府團隊討論輿情會報，然後由各局處長面報政策與建設執行情況，再來就是前往出席各類市政活動行程。高虹安在節目中也特別為環保局長江盛任慶生，讓江盛任又驚又喜。
結束上午市政行程後，高虹安帶主持人咪咪前往新竹都城隍廟品嚐在地特色小吃貢丸米粉跟必點小菜「粉沯」。
高虹安吃完飯後返回市府與副市長邱臣遠主持消防公安會議，針對日前發生的晴空匯火警案與各局處開會討論精進作為。高虹安強調，事發至今市府積極協助家屬、住戶，並釐清火警案發生的原因，深刻檢討提出精進措施，最終拍板定案「消防公安345」，當天高虹安也前往參訪竹市在地新創企業「福寶科技」，親自體驗「外骨骼機器人」輔具。
針對科技導入市政方向，高虹安表示，交通方面，目前市府推動電子紙站牌，透過物聯網就能知道每台公車的到站資訊；教育部分，市府推動親師生平台，用手機APP就可以在平台上學習。市府團隊也將智慧科技運用導入市政，打造「安居科技城」。