快訊／沒被刪留言！紀卜心終於親口回覆「我們用的是台灣鮮乳」
近期全台手搖飲店接連爆發食安爭議，知名網紅見習網美小吳、紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」也被消基會點名奶茶成分標示不清，不少購買過的網友到兩人粉專詢問，不僅沒有得到正面回應，還被刪除留言，點燃輿論怒火。事件延燒數日，紀卜心今（21）日終於發聲強調：「我們用的是統一鮮乳！」
記者楊穎軒／綜合報導
消基會指出，十盛販售的奶茶所用的乳品、鮮奶標示不清，店家雖然有告知消費者使用的是「熟成生乳加上鮮奶」，但是官網打著「北海道牛乳」為宣傳，實際上用了多少比例的北海道牛乳，完全沒有公告。
對此，十盛發聲明，澄清從來沒有說「熟成奶茶系列」是百分之百的純鮮奶茶產品，都是「熟成生乳」加上「鮮奶」調製而成，其中含些許奶精，主要是用來增加口感與風味。然而，許多消費者不買單，直接到老闆小吳、紀卜心的粉專質問，怎料，紀卜心只說「官網上有公告」就沒有做後續回應和說明，小吳則是沒有任何回應，兩人甚至開始移除網友的留言。
昨天深夜，有網友到紀卜心的IG貼文下留言：「測試一下，十盛是用什麼鮮奶啊？」其他人揶揄不久該留言會被刪除，不過今天一早，紀卜心本人親自回覆該提問的網友：「台灣鮮奶品牌，統一鮮乳唷！」首度向以老闆娘身分向消費者釋疑。