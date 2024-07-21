《滿清十大酷刑》三級片女星消失24年！曾濫藥瀕死 53歲現況曝光
香港「一代玉女歌手」甄楚倩，因唱腔與梅艷芳相似走紅，演唱過〈狠心女子〉、〈深夜港灣〉、〈霓虹玩偶〉等曲；唱而優則演，她主演三級片電影《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》全裸演出，卻因為情緒低落、濫用藥物險死。2000年，甄楚倩傳出未婚懷孕、隔年4月誕下一名兒子，離開娛樂圈。近日，她與圈內友人同遊日本，今年53歲的甄楚倩豐腴不少，與過往形象相差甚遠。
記者黃雅琪／綜合報導
甄楚倩雖然淡出香港娛樂圈24年，仍與圈內友人保持聯繫，她近日與胡楓、甄珍、陳淑芬以及姜大衛夫婦等人去日本遊玩，欣賞近藤真彥的演唱會。姜大衛在IG公開出遊合照：「今次一起日本遊的團友。」照片中的甄楚倩身穿白色造型襯衫、牛仔短裙，盤起頭髮的她明顯豐腴不少。
甄楚倩1987年參加亞洲電視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，奪得《最具潛質獎》、《未來偶像大獎》而晉身樂壇，更因為唱腔與梅艷芳相似爆紅。1993年她突然轉行從商、卻遇上金融風暴，甄楚倩復出幕前改走性感路線，主演王晶監製的香港三級片《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，復出之作為她帶來大量的曝光率，卻因為劇情過於血腥，票房不如預期。
昔日玉女歌手首次全裸演電影《滿清十大酷刑之赤裸淩遲》，自然造成大量話題，但甄楚倩受訪時曾透露，因為接拍三級片的關係人生陷入谷底，情緒低落的她曾經濫用藥物、差點死亡，她形容：「感覺像是在地獄走過一趟！」所幸，如今的甄楚倩虔心修佛，不時與友人出遊，過著平淡快樂的退休生活。
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