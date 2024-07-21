沖繩、峇里島全輸了！勁敵水準太高 「3萬行程全包」玩過回不去
後疫情時代，不少人都已經著手安排出國旅遊，然而現在夏季又正到來，國人最喜歡到國外的海島國家去度假，像是已經熱門多年的日本沖繩、菲律賓宿霧、馬爾地夫等等。然而近年來，越南一座名為「富國島」的地方廣受歡迎，不僅好玩且CP值還相當高！近日國外雜誌《Travel + Leisure》公布2024年全球最佳島嶼獎項時，越南富國島異軍突起，以黑馬之姿奪下第二名成績，僅輸給度假勝地馬爾地夫。
記者張嘉哲/綜合報導
根據國外雜誌《Travel + Leisure》日前公布2024全球最佳獎（The World's Best Awards 2024）名單，是一個專門表彰全球島嶼的類別獎項，是根據超過18萬名來自世界各地讀者根據自然體驗、海灘、當地美食、人文因素和遊客感受來進行投票選出的結果。
而在榜單當中，「富國島」是唯一上榜的越南旅遊聖地，得分為94.41分，僅一分之差輸給排名第一的馬爾地夫，並且一舉超越過去也是度假首選的印尼峇里島、菲律賓宿霧、日本沖繩等，成為這次全球最佳獎的最大黑馬！
越南富國島晉升度假勝地！CP值超高「3萬元就能爽玩」
《Travel + Leisure》表示，雖然東南亞的某些島嶼發展迅速，但富國島因其原始和寧靜的自然風貌，因此晉升海島國家前排名單。尤其是那些來自韓國和歐洲等溫帶地區的遊客，對於富國島迷人的自然風光情有獨鍾，加上富國島氣候溫和、群山起伏加上大海遼闊，盛名在近年享譽國際，成為旅客安排出國的最佳遊玩景點之一。
事實上，相信今年有要出國的民眾，或多或少都有查詢過富國島的相關資訊，過去旅遊達人「樂活賢哥」就拍片表示「如果你只有預算3萬塊想出國玩，那麼現在最推薦的就是越南富國島，住宿條件棒又便宜，以五天四夜來看，準備3萬5以內就可以玩得非常高級，全程四晚上都是住在五星級的飯店，沒有去過的人，下次出國真的可以考慮一下！」
越南「富國島」景點大公開！世界最長跨海纜車必搭
然而說到富國島除了悠閒渡假之外到底有什麼好玩？那可就別錯過「太陽世界自然公園」，他是富國島必去的景點之一，此處擁有360度全景跨海纜車，該纜車也同時是全世界最長的跨海纜車，從安提鎮出發，跨越瑞島、椰子島至終點菠蘿島，總長高達7899公尺，園區內還有水上設施跟雲霄飛車等可以讓遊客盡興玩耍。
另外像是「Grand World 富國大世界」則是結合了主題公園、購物中心、美食餐廳的綜合娛樂場所，園區內仿威尼斯運河非常有名，也是富國島必去！另外則還有「珍珠野生動物園」、「陽東夜市」、「地中海小鎮」、「桑納托日落沙灘」、「泰迪熊博物館」、「一日跳島之旅」等等，下次要去海島國家，去膩峇里島、沖繩的話，不妨來個越南富國島之旅吧！