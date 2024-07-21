大谷翔平大聯盟800安出爐！Will Smith敲再見安打 道奇7：6紅襪

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比賽來到5局上，輪到紅襪隊發起反攻，面對到接替Wrobleski登板的中繼投手Yohan Ramírez，紅襪團隊則是接連敲出3支安打，包含了Jarren Duran的適時中右外野二壘安打，一棒帶有2分打點，紅襪反倒取得2：1領先。
大谷6局下敲二壘安打 是個人大聯盟生涯第800安
6局下半大谷翔平是道奇隊首名上場打者，他面對到一顆失投到紅中的88英里滑球，則是率先敲出中左外野之間空檔的二壘安打上壘，隨後並靠著Teoscar Hernández的安打回來得分，道奇在本局攻下2分，隨後紅襪7局上也回敬2分，7局結束紅襪仍舊以4：3領先。
比賽來到9局下，紅襪換上昔日效力道奇的守護神Kenley Jansen出賽，未料他面對首名打者Enrique Hernández就被敲出左外野方向全壘打，是他個人本季第6轟，道奇順利將比分扳平為4：4；隨後Chris Taylor敲出二壘安打，大谷翔平則遭到敬遠，沒有打擊機會，後續上場的Will Smith、Freddie Freeman則都未能適時建功，雙方進入到延長賽。
捕手Smith敲再見安打 道奇1分差氣走紅襪
延長賽第10局雙方都攻下2分，仍舊沒分勝負，11局上紅襪在二出局一二壘有人情況下換上吉田正尚代打，但他無緣建功敲出內野飛球出局。來到11局下半，道奇在一三壘有人情況下輪到大谷翔平打擊，他再度獲得故意四壞上壘；後續輪到Will Smith打擊，這次他沒有再錯過幫助球隊收下勝利機會，敲出左外野方向再見安打，終場道奇就以一分之差氣走紅襪。
總計日籍球星大谷翔平本場比賽個人4個打數敲出1支安打，這支安打就是6局下敲出的二壘安打，並幫助球隊跑回1分，9局下與11局下大谷則分別獲得故意四壞保送，賽後打擊率略降至0.315，OPS則為1.032。