無照安親班狼師侵犯女童！不認罪想用2萬元私了 遭法官重判10年
2022年間，南投陳姓男子和妻子無照開立安親班，陳男利用職務之便，對班上小二女童猥褻侵犯，犯行曝光之後，陳男不但不認罪，還想私下拿2萬元與女童母親私了，案經南投地院審理，依3個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處10年徒刑。可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，陳男於安親班擔任司機接送學生，也兼輔導學生數學課業，2020年間，陳男利用職務之便，對其中一名女童猥褻得逞，又趁載送女童返家時猥褻，共侵犯3次得逞。事後女童向學校老師吐露，全案因此曝光。
案件審理期間，陳男否認犯行，甚至想拿2萬元與女童家長私了，但法官檢視相關證據，並勘察陳男與女童家長之間的對話紀錄，發現陳男曾表示「只有跟她摸一下而已」，也有跟妻子坦承觸碰到女童胸部等，且女童驗傷診斷顯示下體紅腫等，與女童及母親說詞吻合，判定陳男對女童侵犯，且犯後否認犯行，未見悔意，因此依法重判10年，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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