中職明星賽／大巨蛋第二戰先發出爐！「龍之子」徐若熙交手勝騎士
中職明星賽今（21）日將在臺北大巨蛋迎來第二戰，中華隊首日靠著首局安打猛攻，還有林安可在3局上的兩分砲，一路取得領先，雖然9局下出現危機，但最終還是以3：2驚險擊敗明星隊，收下明星賽史上的首場勝利。稍早，第二戰的先發打序名單也出爐，中華隊派出味全龍「龍之子」徐若熙先發，交手明星隊的統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士，中華隊將力拚隊史首次的2連勝。此外，根據明星隊總教練葉君璋受訪表示，迎來明星賽最後一舞的「嘟嘟」潘威倫有機會在本場比賽登板投球。
記者林之越/台北報導
完整先發打序名單
明星隊：
- 第一棒：右外野手 王正棠
- 第二棒：中外野手 岳政華
- 第三棒：三壘手 王威晨
- 第四棒：一壘手 陳俊秀
- 第五棒：左外野手 王柏融
- 第六棒：指定打擊 陳鏞基
- 第七棒：二壘手 岳東華
- 第八棒：捕手 張肇元
- 第九棒：游擊手 馬傑森。
- 先發投手：勝騎士
中華隊：
- 第一棒：右外野手 陳晨威
- 第二棒：中外野手 邱智呈
- 第三棒：左外野手 曾頌恩
- 第四棒：指定打擊 朱育賢
- 第五棒：一壘手 許基宏
- 第六棒：三壘手 劉基鴻
- 第七棒：二壘手 李凱威
- 第八棒：捕手 陳重羽
- 第九棒：游擊手 曾子祐
- 先發投手：徐若熙