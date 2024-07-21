影／中信兄弟陳俊秀「怪力」！全壘打大賽轟15發　打破大巨蛋螢幕

中職明星賽／大巨蛋第二戰先發出爐！「龍之子」徐若熙交手勝騎士

▲中職提前公布明星賽第二戰的先發打序名單，中華隊派出味全龍「龍之子」徐若熙先發，交手明星隊的統一獅洋投勝騎士。（圖／中職提供）
▲中職提前公布明星賽第二戰的先發打序名單，中華隊派出味全龍「龍之子」徐若熙先發，交手明星隊的統一獅洋投勝騎士。（圖／中職提供）

記者林之越/台北報導

中職明星賽今（21）日將在臺北大巨蛋迎來第二戰，中華隊首日靠著首局安打猛攻，還有林安可在3局上的兩分砲，一路取得領先，雖然9局下出現危機，但最終還是以3：2驚險擊敗明星隊，收下明星賽史上的首場勝利。稍早，第二戰的先發打序名單也出爐，中華隊派出味全龍「龍之子」徐若熙先發，交手明星隊的統一7-ELEVEn獅洋投勝騎士，中華隊將力拚隊史首次的2連勝。此外，根據明星隊總教練葉君璋受訪表示，迎來明星賽最後一舞的「嘟嘟」潘威倫有機會在本場比賽登板投球。

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完整先發打序名單

明星隊：

  • 第一棒：右外野手 王正棠
  • 第二棒：中外野手 岳政華
  • 第三棒：三壘手 王威晨
  • 第四棒：一壘手 陳俊秀
  • 第五棒：左外野手 王柏融
  • 第六棒：指定打擊 陳鏞基
  • 第七棒：二壘手 岳東華
  • 第八棒：捕手 張肇元
  • 第九棒：游擊手 馬傑森。
  • 先發投手：勝騎士

中華隊：

  • 第一棒：右外野手 陳晨威
  • 第二棒：中外野手 邱智呈
  • 第三棒：左外野手 曾頌恩
  • 第四棒：指定打擊 朱育賢
  • 第五棒：一壘手 許基宏
  • 第六棒：三壘手 劉基鴻
  • 第七棒：二壘手 李凱威
  • 第八棒：捕手 陳重羽
  • 第九棒：游擊手 曾子祐
  • 先發投手：徐若熙

▲中職明星賽在週六晚間六點火熱開打，中華隊指定打擊林安可，在3局上的第2個打席，敲出中敲出中外野方向的全壘打。（圖／記者林柏年攝）
▲中職明星賽在週六晚間六點火熱開打，中華隊指定打擊林安可，在3局上的第2個打席，敲出中敲出中外野方向的全壘打。（圖／記者林柏年攝）

▲中信兄弟周思齊，在明星賽首打席，特別穿上誠泰Cobras的85號球衣，喚起無數資深中職球迷的回憶。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟周思齊，在明星賽首打席，特別穿上誠泰Cobras的85號球衣，喚起無數資深中職球迷的回憶。（圖／記者林柏年攝）

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