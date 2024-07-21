林襄應援「臭馬傑森」！李多慧、籃籃當下反應曝 笑到舞都不跳了
中華職棒明星賽7月20、21日在臺北大巨蛋展開，各隊啦啦隊員們齊聚一堂，其中啦啦隊女神林襄雖然已經轉隊成為小龍女，卻還是在應援時為舊愛桃猿馬傑森應援，狂喊「臭馬傑森」帶動全場，效果十足，林襄事後也在IG轉發粉絲們拍下的應援片段，更曝光李多慧和籃籃當下的反應，笑到舞都沒辦法跳。
記者吳昕蓓／綜合報導
這次中職明星賽，出動6隊60名啦啦隊女孩，林襄過去和馬傑森曾傳出戀情，兩人的感情見光死，但林襄一直態度大方，4月在球隊的YouTube頻道轉播賽事，還笑罵對方「臭馬傑森」，如今參加明星賽，馬傑森替補上場，在第7局和第9局上場打擊時，她更直接將「臭馬傑森」融入加油詞中，帶動全場3萬人替舊愛應援。
林襄事後受訪時被問到此事表示：「沒有啊，就是好玩啊，因為明星賽啊，那是應援團長CUE我喊的。」更轉發球迷們當時錄下的應援片段，透露「臭馬傑森」應援僅限明星賽，還一連發布了多個笑倒的表情符號，大方回應搞笑應援，有粉絲問道：「臭馬傑森還是Go馬傑森？」林襄也笑回：「你覺得呢？」
還有球迷錄下林襄狂喊「臭馬傑森」時其他啦啦隊員的反應，樂天啦啦隊隊長籃籃和韓籍啦啦隊女神李多慧原本在專心應援，一聽到「臭馬傑森」忍不住笑到掩面蹲下，籃籃更看向林襄的方向，接著跟著大喊「臭馬傑森」，馬上跟上應援，卻還是笑到連舞都跳不好，林襄也轉發該片段，不禁大笑。