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權力改組！民進黨全代會下午登場　亮點一次看「陳水扁將出席」

▲民進黨全代會下午登場，此次主視覺設計以「盾牌」造型為發想。（圖／民進黨提供）
▲民進黨全代會下午登場，此次主視覺設計以「盾牌」造型為發想。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨全代會今（21）日登場，以「守護台灣、民主團結」為訴求，主視覺設計則以「盾牌」造型為發想。今年的全代會為總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌，別具象徵意義；出席人員除了黨內要角、黨代表等，前總統是否出席也受關注，不過，前總統蔡英文因另有行程而無法到場，但前總統陳水扁則會現身會場投票。

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全代會主視覺

民進黨全代會下午在國際會議中心登場，本屆全代會以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，向社會宣示民進黨將持續以「守護台灣、鞏固民主」為首要目標，並團結各界力量，帶領台灣穩健向前。

全代會主視覺設計以「盾牌」造型為發想，象徵守護台灣、鞏固民主的意象。設計中運用三種由深至淺的綠色，象徵民進黨資深、中壯代到青年三個世代的耕耘和茁壯，並持續進行品牌優化、擴大社會溝通與參與。

在贈送黨代表小物上，本屆全代會製作的標語帆布袋延續民進黨富有創意和品味的簡約、大方設計，讓黨代表隨時可以揹上出門，出席貴賓還會獲得本場限定的主視覺盾牌貼紙，可貼在行李箱、筆電、環保杯等個人物品上。

全代會流程

據流程規劃，下午1時起開放黨代表報到、進場，賴清德在下午1時30分進場、卓榮泰於1時42分進行施政報告、下午1時57分賴清德將登台致詞；大會結束後，隨即進行黨內選舉，下午3時舉行中執委、中評委投票，預計下午4時30分開票，中常委選舉則在下午6時投票，預計6時30分開票。

中執委、中常委投票

10席中常委中，「新賴系」預料在黨內拿下過半數，可望拿下7席，成為最大贏家；至於英系將力拚維持2席，不過仍要看最終配票，甚至是抽籤結果。

蔡英文不出席、陳水扁現身投票

另外，外界關切蔡英文卸任後是否出席，不過，蔡英文辦公室表示，蔡英因另有行程，已向中央黨部請假不出席；而另一名前總統陳水扁，則確定參加。

陳水扁為前黨主席，按黨章是當然黨代表，對改選中執委有投票權；由於陳水扁先前曾在廣播節中大讚民進黨立委陳亭妃從政歷練完整，任市長綽綽有餘，這次陳亭妃被所屬正國會派系除名、爭取中常委，也因此陳水扁投票意向受關注。

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