罷樑團體嗆「罷免是在止損」 謝國樑：現在基隆財政20年來最好
基隆市選委會近日正在查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，謝國樑昨天稱，假如要進入投票，「全體市民還要付出2、3千萬的代價」，遭公民團體反嗆「罷免就是在止損」。對此，謝國樑今（21）日強調，他上任以來把負債67億減少到58億，減少9億之多，「現在基隆市政府財政是20年來最好的一刻，相信市民有感。」
記者林怡昕／台北報導
謝國樑昨天受訪時說，不管是什麼錢，都是納稅人的錢，假如要進入投票，全體市民要付出2千萬至3千萬的代價，平均每人多付100元，是不是對市民好、是不是對是對市民荷包好，大家要好好想一想。卻遭「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉打臉，過去這1年多，謝國樑買了中古公車、電動機車、人工草皮、鴨子船、白沙發等政策，花費至少31億元，對基隆市政毫無益處、對民生經濟也無任何幫助，「罷免是在止損」。
謝國樑今天邀請前總統馬英九一起掃市場，會前接受媒體聯訪，謝國樑提到，他上任以來把負債67億減少到58億，減少9億之多，孩子營養午餐、電纜地下化、騎樓整平、青年電動機車等等，市民感受到市政有成，「現在基隆市政府財政是20年來最好的一刻，相信市民有感」。
謝國樑強調，他上任以來還債9億，很努力為市民做事，相信市民都看在眼裡，罷免不只是基隆的問題，明年還有全國大罷免問題，選舉選贏好好做四年，若做不好再利用選舉換人，不然縣市長、里長、立委做一年馬上重選，不是國家之福。