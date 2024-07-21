台灣buffet「最強5家名單」！老饕吃過全認同　這間588元CP值太高

本周咖啡優惠！7-11特大杯32元、買2送2可寄杯　星巴克買一送一

▲本周咖啡優惠出爐，迎接大暑節氣，7-11有特大杯美式最低32元、卡布奇諾寄杯買2送2；星巴克買一送一限時2天。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，迎接大暑節氣，7-11有特大杯美式最低32元、卡布奇諾寄杯買2送2；星巴克買一送一限時2天。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

大暑節氣到來、加上凱米颱風逼近，不怕高溫、風雨中通勤，提神打氣咖啡快備好！7-11線上寄杯加上自帶杯子扣5元，特大杯美式最低32元，周三起還有卡布奇諾買2送2寄杯優惠；星巴克買一送一限時兩天，除了美式之外，5款星冰樂也買一送一。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（7月21日至7月27日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜7月19日至7月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾西西里檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯香橙果纖冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲7-11大暑優惠喝到周一。（圖／業者提供）
▲7-11大暑優惠喝到周一。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至7月23日
CITY PEARL珍珠任選2杯99元（不含楊枝甘露冰沙），以下舉例換算：

◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯珍珠奶茶，8.3折（原價60元、特價50元）

▲特大杯胭脂紅茶珍珠歐蕾原價75元、特價50元，約是6.6折。（圖／業者提供）
▲特大杯胭脂紅茶珍珠歐蕾原價75元、平均特價50元，約是6.6折。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，6.9折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖系列任7杯400元，6.7折（原價85元、特價57元）

▲線上寄杯優惠加上自帶杯扣5元，特大杯美式等於單杯最低32元。（圖／業者提供）
▲線上寄杯優惠加上自帶杯扣5元，特大杯美式等於單杯最低32元。（圖／業者提供）
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾英式紅茶買2送1，6.7折（原價35元、特價23元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：

◾大杯美式第2杯半價，7.4折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

▲7-11門市將有新咖啡優惠登場，同時推出CITY CAFE 20周年品牌杯。（圖／業者提供）
▲7-11門市周三起有新咖啡優惠登場，同時推出CITY CAFE 20周年品牌杯。（圖／業者提供）
📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）

▲7-11 APP線上寄杯有多杯組520元活動。（圖／業者提供）
▲7-11 APP線上寄杯有多杯組520元活動。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即日起至7月21日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家會員獨享優惠，拿鐵、仙女紅茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家會員至7月21日前，特大杯拿鐵、桃粿仙女紅茶第2杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜限7月22日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲全家今（6）日有咖啡一日限定優惠，包括單品美式、拿鐵寄杯買6送6，相當於原價110元的大杯單品拿鐵，只要55元開喝。（圖／業者提供）
▲全家每周一有限時一天的單品咖啡優惠。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）

📍門市｜7月17日至7月21日
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲萊爾富至7月21日前醇脆黑糖拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲萊爾富至7月21日前醇脆黑糖拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵2杯120元，5折（原價120元、特價60元）點此購買
◾大杯濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾大杯濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾大杯精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯精品美式2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買

▲LINE禮物有7-ELEVEN電子票券，形同另類線上寄杯。（圖／翻攝畫面）
▲LINE禮物有7-ELEVEN電子票券，形同另類線上寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡星巴克
大暑消暑，星巴克周一、周二（7月22日、23日）兩天限定，上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買指定品項特大杯享買一送一，活動品項包括：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂。

▲星巴克買一送一限定周一、周二兩天。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一限定周一、周二兩天。（圖／業者提供）
🟡美廉社

📍門市｜7月19日至7月21日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲美廉社3天限定優惠，「大杯經典美式買1送1」。（圖／美廉社提供）
▲美廉社限時3天大杯經典美式買1送1。（圖／業者提供）
🟡小北百貨

📍門市｜限7月22日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）

▲小北百貨7月22日大暑限定，現煮咖啡買一送一。（圖／業者提供）
▲小北百貨7月22日大暑限定，現煮咖啡買一送一。（圖／業者提供）

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