本周咖啡優惠！7-11特大杯32元、買2送2可寄杯　星巴克買一送一

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📍門市｜7月19日至7月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾西西里檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯香橙果纖冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至7月23日
CITY PEARL珍珠任選2杯99元（不含楊枝甘露冰沙），以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大杯珍珠奶茶，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜即日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，6.9折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖系列任7杯400元，6.7折（原價85元、特價57元）
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾英式紅茶買2送1，6.7折（原價35元、特價23元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.4折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至7月21日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限7月22日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
📍門市｜7月17日至7月21日
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵2杯120元，5折（原價120元、特價60元）點此購買
◾大杯濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾大杯濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾大杯精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯精品美式2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買
🟡星巴克
大暑消暑，星巴克周一、周二（7月22日、23日）兩天限定，上午11時至晚間8時至全台星巴克門市，買指定品項特大杯享買一送一，活動品項包括：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂。
🟡美廉社
📍門市｜7月19日至7月21日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡小北百貨
📍門市｜限7月22日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）