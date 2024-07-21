Energy阿弟42歲生日！愛妻贈47萬頂級名錶 放閃：下輩子我只要妳
「唱跳天團」Energy時隔21年再度合體，以新歌〈星期五晚上〉MV中的舞蹈動作「E16蹲」帶動熱潮，即將在7月底舉行演唱會。主唱阿弟（蕭景鴻）今（21）日適逢42歲生日，昨晚曬出老婆Mei（邱馨葦）贈送的大禮，市價約新台幣47.2萬元手工名錶，放閃喊：「下輩子我只要妳。」
記者黃雅琪／綜合報導
Energy阿弟今日歡慶42歲生日，昨晚提前與家人慶生，在臉書放閃老婆Mei大喊：「老婆我愛妳，如果還有下輩子我只要妳。」立刻引來大批網友祝賀「珍惜老婆的好男人」、「阿弟生日快樂，真喜歡看2位如此恩愛」、「能接受在遊戲裡結婚的老婆真的是真愛且舉世無雙，要珍惜！」、「壽星深情告白，好閃，該不會是酒後吐真情。」
接著，阿弟再度更新臉書貼文，曬出老婆Mei送上的「6位數名錶」照片，他高興得直呼：「送錶重點不是價格，而是你對送的人有多重視，妳想圈住我是嗎？我願意，謝謝老婆。」這款勞力士SEA-DWELLER腕錶蠔式鋼款，市價約為新台幣47.2萬元，可潛入水深1220米。
阿弟興奮曬出多張禮物照片，像極了小孩子收到玩具一樣，二度放閃老婆Mei也閃瞎所有人，還釣出演員方馨留言喊：「滿滿的愛！」其他網友也開心道賀「一家人要永遠幸福」、「祝福2位永遠幸福甜蜜」、「祝唱歌超好聽的阿弟和豬寶生日快樂，太閃了，和Mei要一直這麼幸福快樂唷」、「生日快樂、幸福滿分，演唱會圓滿成功。」