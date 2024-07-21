憂軍公教調薪幅度跟不上物價！校長協會依2指標 籲「應調高8％」
軍公教人員今年調薪4%，行政院長卓榮泰指示，明年度全國軍公教薪資待遇往合理方向調升，調升幅度最快於本（7）月25日公布，中華民國中小學校長協會今（21）日指出，依行政院主計總處資料，110年到113年6月的物價上漲12%，但軍公教於111、113年分別調薪4%，等同實質減薪，由於主計總處預估今年經濟成長率預測3.94%，在預估經濟成長率與消費者物價指數評估，認為軍公教明年應合理調薪8%。
記者林莞茜／綜合報導
中小學校長協會在聲明中，肯定教育部於7月17日上午召開114年度軍公教員工待遇調整議題座談會，顯示新內閣重視軍公教待遇，讓軍公教獲得實質加薪，共享經濟成長果實。然現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整，但軍公教員工待遇審議委員會缺乏軍公教受薪人員參與。
中小學校長協會表示，對於軍公教調薪，建議設定薪資調整的計算公式，依預估經濟成長率與消費者物價指數去調整；依行政院主計總處資料，110年到113年6月的物價上漲12%，但軍公教於111、113年分別調薪4%，等同實質減薪，由於主計總處預估今年經濟成長率預測3.94%，加上目前不足的部分，建議明年合理調薪8%。