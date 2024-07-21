00940巨嬰消風！跌回10元發行價 股民宣布「自救會回歸」
元大台灣價值高息ETF（00940）話題不斷，3月募集期間延伸出的「00940之亂」，一直到上市後深陷在破發的窘境中，開啟了投資人自主成立臉書社團「00940自救會」的契機。00940於6月中旬大漲至10.38元時，投資人曾互道恭喜並開玩笑表示「自救會解散」，沒想到才短短不到1個月的時間，隨著大盤下挫，00940被外資單日賣出1.9萬張，股價跌回10元發行價，網友無奈宣布「自救會回歸」，社團人數近6萬。
記者鄭妤安/台北報導
00940於3月中募集時，因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，引發投資市場轟動，吸金力道也震驚金融業，不少法人稱00940「巨嬰」，更有投資人為了申購解定存、拿房子抵押，金融機構忙翻天，衍伸出「00940之亂」，投資人當時自主成立臉書社團「00940自救會」，ETF尚未上市，社團人數就已早早破萬。
00940於掛牌首日跌破10元發行價，至此之後深陷在「破發」窘境，甚至還曾一度跌到9.26元，讓股民哀鴻遍野。不過隨著台股日前屢創新高，00940於6月中旬大漲至10.38元，自救會的股民紛紛互道恭喜，並表示「可以解散了」。然而，近期大盤3個交易日跌逾千點，00940在週五19日終場跌回10元發行價，股民宣布「00940自救會回歸」。
有網友幽默表示，「不知道為何已經養成了10塊錢以下買，10塊錢以上賣的習慣...」、「我VIP終身會員」、「強勢回歸」，目前自救會人數高達5.8萬。