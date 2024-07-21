41歲「傳奇女優」復出！引退17年臉部變化粉絲驚：是童年啊

獨家／安芝儇苦等1年才見李多慧！想問前輩3問題　 合體畫面曝光

▲自從好友李多慧來台後，韓國啦啦隊女神安芝儇就沒和對方公開合體過，先前受訪時才喊想見對方，討教3個關於台灣的問題，如今在明星賽時隔1年合體。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲自從好友李多慧來台後，韓國啦啦隊女神安芝儇就沒和對方公開合體過，先前受訪時才喊想見對方，討教3個關於台灣的問題，如今在明星賽時隔1年合體。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

韓國啦啦隊女神安芝儇來台後忙著應援，感嘆沒機會交到新朋友，隨著中職明星賽在20、21日盛大展開，她終於有機會在過程中認識其他啦啦隊員，且自從好友李多慧來台後，她就沒和對方公開合體過，一度傳出雙姝鬧不合，這次終於在明星賽後台合體破冰。安芝儇先前接受《NOWnews今日新聞》專訪時才透露，身為E人的她希望能在明星賽中交到新朋友，其中最期待的就是碰到李多慧，想向對方討教3個關於台灣的問題。

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▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲韓國啦啦隊女神安芝儇來台後忙著應援，終於有機會在中職明星賽中交到新朋友。（圖／記者吳翊緁攝影）
安芝儇來台工作忙錄　希望在明星賽交到朋友

安芝儇先前受訪時透露，目前來台灣都忙著應援工作，只和同隊室友Mingo朴旻曙比較熟，還沒機會交到朋友，「上節目的時候會接觸到一些藝人，或是應援時會碰上其他啦啦隊員，雖然只看過一次但會記得，下次碰到面會打招呼」，當時她就曾興奮表示，希望能在明星賽交到新朋友，也和老朋友們相見歡。

安芝儇點名同公司的朋友們李晧禎、南珉貞，希望能在場上看到她們應援的帥氣樣子，接著提到好友李多慧，表示對方去年（2023）來台灣發展後，兩人就再也沒有見面過，每次都說下次見，但大家一個在南、一個在北，這次隔了很久才見到，很想知道李多慧過得好不好，也希望可以向前輩請教一下在台灣生活的秘訣。

安芝儇好久不見李多慧　想向前輩請教台灣相關問題

安芝儇坦言，李多慧畢竟是先來台灣工作的前輩，很想問問對方，「比如說台灣人喜歡什麼？她來比較久，一定比較了解台灣人，也想知道台灣什麼東西最好吃」，不僅如此，她表示和樂天女孩岱縈認識很久，也是一直約要見面，但卻抽不出時間，「還有一些其他的啦啦隊成員，雖然有互相追蹤，但其實實際上沒有見過，也希望有機會見面。」

▲（圖／安芝儇IG）
▲安芝儇如願在明星賽中見到李多慧，兩人開心在後台合照。（圖／安芝儇IG）
▲（圖／安芝儇IG）
▲安芝儇和岱縈（左圖左）親密抱抱、比愛心，還在場邊應援空檔直接和Passion sisters的晴兒（右圖左）聊天。（圖／安芝儇IG）
安芝儇如願見到老朋友　場邊揪女孩喝酒

從安芝儇昨（20）日的發文中能看到，她如願在明星賽中見到李多慧，兩人開心在後台合照，安芝儇還寫下：「終於見面了！」她也轉發球迷們錄下的片段，可以看到她和岱縈親密抱抱、比愛心，和好友見面心情激動，她還在場邊應援空檔直接和Passion sisters的晴兒大聊天，發現兩人都愛喝酒直接約起來，成功在明星賽交到很多朋友。

安芝儇小檔案

本名：安芝儇（안지현）

綽號：小安

生日：1997年10月3日

年紀：26歲

身高：169公分

體重：約53公斤

興趣：收藏庫柏力克熊、球鞋及球帽

感情：單身

所屬球團：台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」

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