獨家／安芝儇苦等1年才見李多慧！想問前輩3問題　 合體畫面曝光

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安芝儇先前受訪時透露，目前來台灣都忙著應援工作，只和同隊室友Mingo朴旻曙比較熟，還沒機會交到朋友，「上節目的時候會接觸到一些藝人，或是應援時會碰上其他啦啦隊員，雖然只看過一次但會記得，下次碰到面會打招呼」，當時她就曾興奮表示，希望能在明星賽交到新朋友，也和老朋友們相見歡。
安芝儇點名同公司的朋友們李晧禎、南珉貞，希望能在場上看到她們應援的帥氣樣子，接著提到好友李多慧，表示對方去年（2023）來台灣發展後，兩人就再也沒有見面過，每次都說下次見，但大家一個在南、一個在北，這次隔了很久才見到，很想知道李多慧過得好不好，也希望可以向前輩請教一下在台灣生活的秘訣。
安芝儇好久不見李多慧 想向前輩請教台灣相關問題
安芝儇坦言，李多慧畢竟是先來台灣工作的前輩，很想問問對方，「比如說台灣人喜歡什麼？她來比較久，一定比較了解台灣人，也想知道台灣什麼東西最好吃」，不僅如此，她表示和樂天女孩岱縈認識很久，也是一直約要見面，但卻抽不出時間，「還有一些其他的啦啦隊成員，雖然有互相追蹤，但其實實際上沒有見過，也希望有機會見面。」
安芝儇如願見到老朋友 場邊揪女孩喝酒
從安芝儇昨（20）日的發文中能看到，她如願在明星賽中見到李多慧，兩人開心在後台合照，安芝儇還寫下：「終於見面了！」她也轉發球迷們錄下的片段，可以看到她和岱縈親密抱抱、比愛心，和好友見面心情激動，她還在場邊應援空檔直接和Passion sisters的晴兒大聊天，發現兩人都愛喝酒直接約起來，成功在明星賽交到很多朋友。
安芝儇小檔案
本名：安芝儇（안지현）
綽號：小安
生日：1997年10月3日
年紀：26歲
身高：169公分
體重：約53公斤
興趣：收藏庫柏力克熊、球鞋及球帽
感情：單身
所屬球團：台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」