民進黨全代會後迎向「賴清德時代」？林右昌：每次選舉都很順利
民進黨今（21）日舉行全代會，將改選黨內權力核心，外界關切是否由「新賴系」成最大贏家，象徵總統賴清德時代來臨。對此，秘書長林右昌受訪時表示，民進黨是有制度的民主政黨，兩年一次的全代會都有秩序地進行，選舉是過程之一，比較重要是政黨價值。
記者陳佩君／台北報導
民進黨全代會下午在國際會議中心登場，並將舉行中執常委選舉，媒體詢問，正國會是否會保住兩席次？隸屬正國會的林右昌並未正面回應，僅稱民進黨是有制度政黨，全代會是民主開放的程序，一切非常有制度，相信選舉結果會非常順利、圓滿。
至於外界關切全代會結束後，是否代表賴清德時代來臨？林右昌說，民進黨是有制度的民主政黨，兩年一次的全代會都有秩序地進行，選舉是過程之一，比較重要是政黨價值，民進黨作為守護台灣、領導台灣的品牌，黨公職要一起努力，全代會是黨內內部民主，每次選舉都很順利。
對於全代會主軸，林右昌說，民進黨是守護台灣的第一品牌，這陣子也碰到許多內外挑戰，如前陣子立院在法律上碰到許多挑戰，又看到中國對台灣的侵擾，從未改變，砲彈、銀彈、認知站、滲透威脅等，時時刻刻都存在，人民感受非常真切。
林右昌說，守護台灣是國家面對的挑戰與課題，因此全代會會以守護台灣為主軸，「民進黨是守護台灣的第一品牌」。