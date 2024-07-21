中職明星賽／被舊愛林襄罵「臭馬傑森」！本人發聲：專注在比賽
2024中職明星賽今（21）日在台北大巨蛋再度上演中職明星隊出戰12強中華隊戲碼，由於昨日比賽當馬傑森上場打擊時，味全龍啦啦隊「小龍女」成員林襄在比賽中大唱「臭馬傑森」，讓全場球迷十分開心，而馬傑森兩次打擊都槓龜，並未敲出安打，他說：「當下全場都在叫，我就專注在打擊。」馬傑森在比賽中忍住憋笑，但他跟林襄過去曾交往被週刊拍到，現在兩人已經分手，但還是好友，馬傑森也大方承認，自己並未受到影響。
記者吳政紘/綜合報導
馬傑森跟林襄手牽手 背後成好友
林襄去年爆出和樂天桃猿球員馬傑森戀愛，但兩人戀情因為手牽手被拍到見光死，不到半年就分手。林襄表示在和馬傑森結束戀人關係後，自己就成了對方的粉絲，會在場邊繼續幫他加油。
馬傑森說，自己還是會跟林襄聯絡，但並不會把玩笑放在心上，馬傑森今天也在賽前表示，「當下全場都在叫，自己心情不會受到影響。」
昨天7局下，馬傑森上場打擊時，林襄拿起麥克風帶動氣氛和鼓舞球迷應援，全場也很投入其中跟著林襄一起喊：「\臭馬傑森/\臭馬傑森/\臭馬傑森」。
結果馬傑森面對陳冠宇打得很紮實，但可惜落在左半邊被邱智呈接殺。賽後林襄受訪時對應援表示：「就是好玩啊，因為明星賽啊。」