「民進黨正式進入新階段！」　賴清德：新團隊比以往承擔更大責任

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賴清德致詞時表示，立院這回期剛結束，依據他的經驗，是20年來，民進黨團最關鍵時刻，黨團在總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄帶領下，將士用命，全力以赴，成功達成設定的目標，非常不簡單，他要請大家用最熱烈的掌聲，感謝立院黨團。
賴清德續指，聽到卓榮泰的報告，可以清楚看見，卓對經濟、黑金槍毒詐騙，安定社會及大社會投資、照顧弱勢，都已經有完整對策，也有初步成果，大家也給行政團隊掌聲；另外，在這個非常時期，黨中央非常辛苦，也給林右昌秘書長率領的黨中央團隊，掌聲鼓勵。
賴清德說，民進黨誕生於專制年代，秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，和人民站在一起，一方面突破戒嚴，打破黨禁、報禁，追求百分之百的言論自由；另外一方面推動國會全面改選，總統直選，帶動國家民主進步，社會多元發展。
賴清德提到，過程中，民進黨也由在野到執政，由執政再淪為在野，又再次執政，今年1月的總統大選，台灣人民打開歷史的新頁，連續第三次將國家的重擔交給民進黨，就是期待民進黨能繼續帶領台灣，走對的路，深化民主憲政，全力鞏固和平繁榮。
賴清德表示，大家有機會在這裏一起召開全國黨員代表大會，要感謝前輩用血汗、用生命，從威權拚出台灣的民主自由，他們的成就，也提醒民進黨，一個政黨的執政，不是為了個人的利益，是為了要實現全黨為國為民的共同理想。
「民主台灣，團結向前，是今年全代會的主題！」賴清德感性說，雖然各位同志有不同背景，在不同的時候入黨，但無論背景如何、是什麼時候入黨，他相信，「民主」就是大家共同的信念。
賴清德提到，雖然大家來自不同的所在，但無論大家在哪裡出生、是什麼時候來到台灣，台灣都是我們的母親，「我們在母親台灣的懷抱中，有權利根據共同的理想，來打造自己的國家：民主台灣」。
賴清德指出，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段，在台灣面對來自海內外更多更大的挑戰時，他期待黨新的團隊，能為新時代，承擔比以往更大的責任。
賴清德呼籲，全黨同志要團結、團結、再團結；合作、合作、再合作，發揮關鍵的力量，帶領民主台灣繼續向前，絕對毋通走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付。