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Bronny James今日輪休！個人夏聯總數據出爐　湖人終場輕取公牛　

▲洛杉磯湖人今日夏季聯賽迎戰芝加哥公牛，Bronny James此戰獲得輪休機會並未出戰，而他總計在夏季聯賽上共出戰6場比賽，表現可說是可圈可點，但三分外線則是他的軟肋，未來在外線投射部分還需要更加把勁。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人今日夏季聯賽迎戰芝加哥公牛，Bronny James此戰獲得輪休機會並未出戰，而他總計在夏季聯賽上共出戰6場比賽，表現可說是可圈可點，但三分外線則是他的軟肋，未來在外線投射部分還需要更加把勁。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人本屆選秀會上選進的二輪新秀Bronny James，目前正隨著球隊出戰夏季聯賽，而今（21）日球隊對陣公牛隊的比賽，他則是獲得輪休機會沒有出賽，湖人終場則以107：81輕取公牛。此戰結束後湖人隊今年的夏季聯賽將告一段落，Bronny總計在夏季聯賽上共出戰6場比賽，表現可說是可圈可點，但三分外線則是他的軟肋，未來在外線投射部分還需要更加把勁，而Bronny6戰下來的數據也正式出爐。

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Bronny、Knecht今日皆輪休  湖人終場大勝公牛

今日洛杉磯湖人出戰芝加哥公牛隊的比賽，紫金大軍本屆選秀會選進的2名球員Dalton Knecht、Bronny James都獲得輪休機會沒有出賽；而湖人最終則靠著先發前鋒Blake Hinson攻下全場最高25分，以及替補上陣的Quincy Olivari也轟下20分帶領之下，湖人終場就以26分之差痛宰公牛

Bronny夏聯個人三分僅13%　往後還需更進步

至此Bronny James共替湖人隊出戰6場夏季聯賽，場均上場25.2分鐘，能夠貢獻7分、3.5籃板、1.5助攻、1抄截、0.8阻攻，投籃命中率為32.7%，三分球命中率則是僅有13%

外線投射能力是Bronny James日後個人還更需要進步的地方，目前這樣的成績可說是相當不及格，先前也曾連續16次嘗試三分外線最終都落空，將來到NBA賽場上勢必會面對到更強悍的防守者，或許也會因為父親的關係受到對手更多「待遇」，Bronny也需要做好準備才能替自己爭取到出賽機會。

湖人本屆選秀會上首輪第17順位選進的新秀Dalton Knecht，本身就具備相當出色的外線火力，他在夏季聯賽上的表現也相當不錯，場均能得到21.3分、5.3籃板、2.3助攻、1.7抄截，投籃命中率為41.8%，三分命中率則為39.1%（場均3記三分球），罰球為81.8% 。


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