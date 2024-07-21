Bronny James今日輪休！個人夏聯總數據出爐　湖人終場輕取公牛　

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今日洛杉磯湖人出戰芝加哥公牛隊的比賽，紫金大軍本屆選秀會選進的2名球員Dalton Knecht、Bronny James都獲得輪休機會沒有出賽；而湖人最終則靠著先發前鋒Blake Hinson攻下全場最高25分，以及替補上陣的Quincy Olivari也轟下20分帶領之下，湖人終場就以26分之差痛宰公牛。
Bronny夏聯個人三分僅13% 往後還需更進步
至此Bronny James共替湖人隊出戰6場夏季聯賽，場均上場25.2分鐘，能夠貢獻7分、3.5籃板、1.5助攻、1抄截、0.8阻攻，投籃命中率為32.7%，三分球命中率則是僅有13%。
外線投射能力是Bronny James日後個人還更需要進步的地方，目前這樣的成績可說是相當不及格，先前也曾連續16次嘗試三分外線最終都落空，將來到NBA賽場上勢必會面對到更強悍的防守者，或許也會因為父親的關係受到對手更多「待遇」，Bronny也需要做好準備才能替自己爭取到出賽機會。
而湖人本屆選秀會上首輪第17順位選進的新秀Dalton Knecht，本身就具備相當出色的外線火力，他在夏季聯賽上的表現也相當不錯，場均能得到21.3分、5.3籃板、2.3助攻、1.7抄截，投籃命中率為41.8%，三分命中率則為39.1%（場均3記三分球），罰球為81.8% 。